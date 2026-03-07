الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

وأوضح الحرس الثوري أن الهجمات شملت قصف أهداف عسكرية صهيونية في حيفا شمال الأراضي المحتلة بصواريخ "خيبر" الجديدة دقيقة التوجيه العاملة بالوقود الصلب.

كما أعلن استهداف مقر القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة مارينا، على مشارف مباني شركة "وارنر براذرز"، بواسطة الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن بنك أهداف مرتبط بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

كما أعلن استهداف وحدة قيادة "شاهباد" التابعة للأسطول الخامس، وملاجئ الدعم العسكري للقوات الأمريكية في ميناء سلمان، بواسطة القوات البحرية.

وأكد الحرس الثوري أن الهجمات الإيرانية المتقنة جعلت الوضع في المنطقة والأراضي المحتلة أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن وحدات من الحرس الثوري تنفذ أيضًا كمائن مدروسة ومنهجية ضد الجنود الأمريكيين.