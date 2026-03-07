عاجل:
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ
عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه
عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا
المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي
مقر خاتم الأنبياء: أسقطنا 13 مسيرة للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية
الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من #لبنان
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا استهدفت صباح اليوم قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعدد كبير من المسيرات
الجيش الإيراني: أسقطنا 13 مسيرة معادية من طراز إم كيو 9 وهرميس وأوربيتر خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز: متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم يصل إلى 3.41 دولار للغالون

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦
٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة
أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4" بنجاح، في هجوم مشترك استهدف أهدافًا أمريكية وصهيونية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأوضح الحرس الثوري أن الهجمات شملت قصف أهداف عسكرية صهيونية في حيفا شمال الأراضي المحتلة بصواريخ "خيبر" الجديدة دقيقة التوجيه العاملة بالوقود الصلب.

كما أعلن استهداف مقر القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة مارينا، على مشارف مباني شركة "وارنر براذرز"، بواسطة الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن بنك أهداف مرتبط بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

كما أعلن استهداف وحدة قيادة "شاهباد" التابعة للأسطول الخامس، وملاجئ الدعم العسكري للقوات الأمريكية في ميناء سلمان، بواسطة القوات البحرية.

وأكد الحرس الثوري أن الهجمات الإيرانية المتقنة جعلت الوضع في المنطقة والأراضي المحتلة أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن وحدات من الحرس الثوري تنفذ أيضًا كمائن مدروسة ومنهجية ضد الجنود الأمريكيين.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ماذا يعني استهداف الجيش الايراني الرادارات الكربونية في الأراضي المحتلة؟

ماذا يعني استهداف الجيش الايراني الرادارات الكربونية في الأراضي المحتلة؟

الموجة الـ26.. ايران تطلق الجيل الجديد من صواريخ

الموجة الـ26.. ايران تطلق الجيل الجديد من صواريخ "عماد" و "قدر" و"خيبر"

0% ...

آخرالاخبار

هجمات على حيفا وتل ابيب بمسيّرات للقوات البرية للجيش الايراني

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

اطلاق الموجة 27 من عمليات الوعد الصادق 4 ضد الاهداف الصهيونية والاميركية

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة

الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

عراقجي: إذا كان ترامب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه

عراقجي: ترامب قضى على بادرة الرئيس بزشكيان تجاه جيراننا وانفتاحه على خفض التصعيد في منطقتنا

المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) بصاروخ نوعي

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي