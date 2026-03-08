لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

وقال لاريجاني في كلمة متلفزة إن الأمريكيين لا يعرفون منطقة غرب آسيا جيدًا، موضحًا أنهم اعتقدوا أنه يمكنهم تكرار السيناريو الذي طبقوه في فنزويلا في هذه المنطقة أيضًا.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة تدخله في اختيار القائد المقبل لإيران يُظهر أنه شخص متخلف جدًا.

وأوضح لاريجاني أن العدو كان يسعى، من خلال استهداف القيادة والقادة العسكريين، إلى إحداث انهيار سريع في البنية الإدارية والحكومية في إيران، مشيرًا إلى أن أعداء إيران تبنّوا، استنادًا إلى نماذج مثل فنزويلا، استراتيجية "حرب شديدة لكنها قصيرة الأمد" بهدف كسر الروح الوطنية ودفع البلاد إلى الفوضى.

وأضاف أن الارتباط العميق للشعب الإيراني بملحمة عاشوراء الحسينية حوّل هذا المصاب الكبير من حالة حزن إلى دافع للصمود والتلاحم الوطني.

أمريكا باتت اليوم عالقة في مستنقع حساباتها الخاطئة

وأشار إلى أن خطة العدو كانت تقوم أيضًا على شلّ الوضع المعيشي وخلق حالة من المجاعة المنظمة عبر استهداف إمدادات البنزين والخبز والمواد الأساسية.

وأكد أنه رغم الضغوط القصوى وارتفاع الطلب، تمكنت الحكومة عبر إدارة جهادية من إفشال هذه الخطة، بحيث لم يحدث أي انقطاع في إمدادات الوقود أو السلع حتى في ذروة الأزمة، رغم تسجيل استهلاك غير مسبوق بلغ 190 مليون لتر من البنزين يوميًا.

وأضاف لاريجاني إن أمريكا باتت اليوم عالقة في مستنقع حساباتها الخاطئة، إذ وجدت نفسها، خلافًا لتوقعاتها، أمام شعب استطاع تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز التماسك الداخلي.

مشروع الانفصال فشل بفضل وعي القوميات الإيرانية الأصيلة

وقال لاريجاني إن مشروع إثارة النزعات الانفصالية فشل بفضل وعي القوميات الإيرانية الأصيلة.

وأوضح لاريجاني أن العدو واجه في مختلف الجبهات حاجزًا صلبًا من الواقع، مشيرًا إلى أنه حاول في البداية عبر تلفيق الأخبار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الادعاء بأن قادة عسكريين إيرانيين انضموا إلى صفوفه. وأضاف أن هدير الصواريخ المتواصل والحضور الميداني لقوات الحرس الثوري والجيش وقوى الأمن أثبتا زيف تلك الادعاءات.

وأشار إلى أن الخطوة التالية للأعداء تمثلت في التحريض على إثارة القوميات، ولا سيما الأكراد، للترويج للنزعات الانفصالية، إلا أن القومية الكردية الأصيلة لم تنخدع بالوعود الأمريكية، مدركةً ما عدم وفاء واشنطن وسلوكها الانتهازي في سوريا.

وأضاف أن العدو، بعد إخفاقه في إحداث انهيار من الداخل أو تحريك القوميات، لجأ الآن إلى "الإرهاب الممنهج ضد المدنيين".

وقال إن استهداف مدارس الفتيات والمستشفيات ودور رعاية الرضع يعكس حالة العجز التي تعيشها جبهة الاستكبار.

وأضاف، إن التهديدات الأخيرة التي أطلقها دونالد ترامب باستهداف المدنيين تمثل ذروة الوحشية العسكرية، معتبرًا أن ذلك يأتي بعد عجز الأعداء في ساحة المواجهة، ومحاولة الانتقام من الشعب عبر سفك دماء النساء والأطفال.

الوحدة الوطنية هي السد المنيع لإيران أمام مشاريع التفكك والانهيار

وقال لاريجاني إن ما تشهده شوارع إيران اليوم يعكس "الفخر الوطني" و"النضج الحضاري" لشعب يعرف جيدًا الفرق بين الشكوى الداخلية والخيانة للأرض.

وأشار لاريجاني إلى أن ترامب، في أقصى درجات سذاجته، ظن أنه قادر على إحداث شرخ بين صفوف الشعب الإيراني من خلال تهديدات بنشر رسائل وهمية، لكنه لم يدرك أن الإيرانيين، رغم اختلافاتهم الداخلية، لن يساوموا على هويتهم واستقلالهم مع عدو غير موثوق به.

وأكد أن ادعاء ترامب السخيف حول التدخل في اختيار القائد المقبل لإيران يمثل إهانة لشعب حضاري عرف منذ قرون قبل ظهور أمريكا معنى الحكم الرشيد.

وأضاف أن الشعب الأمريكي يجب أن يعلم أن ترامب ضحّى بالمصالح الوطنية وأموال الضرائب لصالح نزوات شخصية، مشيرًا إلى أن الخسائر التي بلغت تريليونات الدولارات في سوق الأسهم والأزمة الاقتصادية في شرق آسيا ليست سوى جزء من ثمن هذه المغامرة الدموية.

وأوضح لاريجاني أن العدو كان يهدف إلى تفكيك إيران من خلال استهداف القيادة العليا للبلاد، إلا أن الحضور الملحمي للشعب في جميع المحافظات أحبط آخر أسلحتهم.

لا نريد أي مشكلة مع أذربيجان

وقال لاريجاني إن إيران لا تنوي أي تصعيد مع جمهورية أذربيجان، مضيفًا أن أي مؤامرة أو تحرك جوي من هذا البلد ضد إيران سيتلقى رداً حازماً.

آمريكا فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الفشل الاستراتيجي للرئيس الأمريكي ترامب تجاه إيران أمر حتمي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي كان تفكيك الحكم وإضعاف الوحدة الوطنية، إلا أن هذه المحاولة أفشلت بالكامل.

وأوضح أن الانسجام الاجتماعي وتعاون الشعب مع المؤسسات الأمنية مثل التعبظئ الشعبيئ قد حافظ عليهما الشعب الإيراني بفضل الوعي العام، على عكس توقعات العدو.

وأضاف أن هيبة آمريكا في المنطقة لم تنهار فحسب، بل وصلت الدول المجاورة أيضًا إلى قناعة بأن واشنطن لم تعد قادرة على تأمين أمنها.

وتابع إن هذه النتائج تمثل العواقب المنطقية للقرارات الخاطئة للرئاسة الأمريكية.

ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل تحاول، عبر مكائد ومؤامرات، إشعال النزاعات بين إيران ودول المنطقة، بما فيها أذربيجان.

وأضاف أن استراتيجية إيران تقوم على الحفاظ على الصداقة مع الجيران وتجنب الشكوك والريبة، إلا إذا استُخدمت أراضيهم ضد أمنها القومي.

وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها آمريكا على مواقع حكومية وتعليمية وصحية فارغة تعكس حالة اليأس و"السلوك الهستيري" الناجم عن فشل مشاريع الانفصال والإطاحة بالنظام.

وأكد لاريجاني أن ترامب وقع في مأزق نتيجة خداعه من قبل إسرائيل، موضحًا أنه بدلًا من شعار "أمريكا أولًا"، ضحّى بمصالح بلاده لصالح إسرائيل، وأن سلوكياته غير الدبلوماسية تضر بمصداقيته فقط.

وقاحة أمريكا لن تمر دون رد ولن نتخلى عن محاسبتها

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن السلوكيات الهستيرية واللغة غير الدبلوماسية لترامب تعكس مأزقًا استراتيجيًا وتأثرًا كاملًا بالسياسات الإسرائيلية، ما حوّل شعار "أمريكا أولًا" إلى "إسرائيل أولًا".

وأشار إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية والخسائر الناتجة عن الغارات، حافظ صمود الشعب والإدارة الحكيمة للموارد على استقرار المعيشة العامة ومنع حدوث أزمة.

وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاك القوانين الدولية لن يبقى بلا رد، مضيفًا أن إيران ستعتمد على شجاعتها الوطنية لردع أي عدوان أو وقاحة أمريكية ولن تتخلى عن محاسبة الطرف المعتدي.

وتساءل لاريجاني عن المزاعم المتعلقة بتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، قائلاً: إذا كانت القدرات الصاروخية لإيران قد دُمرت، فكيف تستقبل القوات الأمريكية والكيان الصهيوني يوميًا مئات الصواريخ؟

وأكد لاريجاني أن مخازن الصواريخ الإيرانية صامدة بالكامل وأن العمليات تُدار بتدبير وفاعلية.