متحدث الحرس الثوري: جاهزون لمواصلة حرب شاملة لستة أشهر على الأقل

وقال العميد نائيني في مقابلة متلفزة مساء السبت، مضى الان 7 ايام من العدوان الذي يشنه جيش الارهاب الامريكي والكيان الصهيوني، وان الهدف الذي اعلنته اميركا كان تغيير النظام وان العدو الصهيوني كان يسعى لانهيار ايران لكن هذه الخطة واجهت الفشل بسرعة.

واشار المتحدث باسم الحرس الثوري الى إن موجة عملياتية كثيفة نُفذت عصر السبت ألحقت ضربات مدمرة بجبهة الاستكبار، لافتا إلى أن 17 قطعة بحرية تابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما تعرضت للإصابة حتى الآن.

وصرّح بأن العدو ارتكب في هذه الحرب ثلاثة أخطاء حسابية، وأوضح أن الخطأ الأول تمثل في اعتقاده أن اغتيال قائد الثورة الإسلامية سيؤدي إلى انهيار الأوضاع خلال 48 ساعة، فيما كان الخطأ الثاني اعتقاده أن الحرب ستنتهي خلال ثلاثة أيام، أما الخطأ الثالث فكان توقع أمريكا تشكيل تحالف إقليمي ودولي ضد إيران.

وأشار إلى أن مقر الأسطول الخامس الأمريكي والقاعدة الاستراتيجية العديد، إلى جانب قواعد الظفرة والجفرة وشيخ عيسى، تعرضت مرارًا لقصف صاروخي وهجمات بالطائرات المسيرة.

وقال انه في عمق الأراضي المحتلة، تم استهداف مراكز حكومية وعسكرية صهيونية، من بينها المجمع الحكومي، وهيئة الأركان العامة للجيش، ووزارة الحرب.

كما شملت الضربات مواقع حيوية مثل مطار بن غوريون، وقاعدة رمات ديفيد الجوية، ومرسى السفن الحربية في حيفا، ومجمعات الصناعات العسكرية في بيت شيمش وأسدود.

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت خلال الأسبوع الأول من المعارك، عبر تنفيذ استراتيجية هجومية متعددة الطبقات، من تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح جبهة الحق.

ووفق الأرقام التي أوردها، تم تنفيذ 600 عملية صاروخية تشمل صواريخ باليستية وكروز تعمل بالوقود الصلب والسائل، إضافة إلى 2600 عملية بالطائرات المسيّرة.

وأشار إلى أن أكثر من 200 موقع حساس في القواعد العسكرية الأمريكية والمنشآت الحيوية التابعة للكيان الصهيوني تعرضت لضربات دقيقة وتم تدميرها.

وقال إن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في عملية دقيقة ومتطورة للغاية في شل البنية التحتية الدفاعية والاستخباراتية لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة.

وأوضح أنه تم تدمير سبعة رادارات متطورة بالكامل كانت تشكل المظلة الأمنية للمنطقة، من بينها:

الرادار الاستراتيجي FPS المعروف باسم "عين الصحراء"، والمتمركز في قاعدة القيادة المركزية الأمريكية في العديد وتبلغ قيمته نحو مليار دولار.

رادار منظومة "ثاد" (TPY) المتمركز في قاعدة "موفق" وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

رادار TPY المتطور في مجمع "الروس" بقيمة تقارب 800 مليون دولار.

وأضاف أن تدمير هذه الرادارات الأساسية ومنظومات ثاد أدى إلى تعطيل جزء واسع من شبكة الرصد والإنذار والدفاع الجوي الأمريكي في المنطقة، ما يعني عمليًا سقوط المظلة الأمنية التي أُنفقت عليها مليارات الدولارات خلال سنوات طويلة.

وختم قائلا إن هذا "العمى الراداري" يفتح المجال الجوي في المنطقة أمام موجات لاحقة من الهجمات الإيرانية.