الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

مندوب إيران: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش
مندوب إيران: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل
أكد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف حصراً الأهداف والقدرات التي تُعد مصدرًا أو منطلقًا للأعمال العدوانية ضد الشعب الإيراني أو تُستخدم لدعمها.

وأكد إيرواني أن لا شيء يمكن أن ينفي أو يضعف الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان العسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي رسالة وجهها السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح أن العمليات الدفاعية الإيرانية موجهة فقط نحو الأهداف والقدرات المرتبطة بالاعتداءات على إيران.

وأشار إيرواني إلى أن دول المنطقة تدرك جيدًا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها لم يسهم في تعزيز أمن المنطقة، بل استُخدم لدعم أعمال تُرتكب ضد المدنيين الإيرانيين، بما في ذلك النساء والأطفال، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد أن العمليات الدفاعية الإيرانية ضد القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة لا ينبغي تفسيرها بأي حال على أنها عداء أو خصومة مع دول المنطقة.

