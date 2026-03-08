عراقجي: حرب عدوانية فُرضت على المنطقة لكننا نلقّن المعتدي درسا قاسيا

وقال عراقجي : "أنا ونظيري السعودي على اتصال دائم"، وان "اتصالاتنا مستمرة ونأمل أن يلتزم الأشقاء السعوديون باتفاق بكين".

واضاف: وقد "أكدت لنا السلطات السعودية التزامها التام بعدم السماح باستخدام أراضيها ومياهها ومجالها الجوي ضد إيران"،

وحمّل عراقجي، واشنطن وتل أبيب مسؤولية التصعيد، قائلاً إن عدوان الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد عرّض المنطقة بأسرها للخطر.

واضاف: ان إيران لا ترى في جيرانها خصوماً. نحن أصدقاء لجيراننا.

واكد إن وجود القواعد الأميركية في المنطقة لم يجلب سوى انعدام الأمن، وقال: هذه الحرب فُرضت على المنطقة، لكننا نلقّن المعتدي درساً قاسياً".