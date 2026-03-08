عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

استهداف مقر أمريكي في قاعدة عريفجان بهجوم صاروخي دقيق

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش
استهداف مقر أمريكي في قاعدة عريفجان بهجوم صاروخي دقيق
أعلن حرس الثورة الإسلامية صباح اليوم، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مقر القوات الأمريكية في قاعدة عريفجان، مستخدمًا صواريخ دقيقة أطلقتها وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، أوضحت فيه أن العملية استهدفت مقر الإرهابيين الأمريكيين في قاعدة عريفجان بالكويت، إلى جانب تنفيذ ضربات أخرى طالت مواقع مجموعات انفصالية في نقطتين شمال غربي البلاد.

