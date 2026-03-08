استهداف مقر أمريكي في قاعدة عريفجان بهجوم صاروخي دقيق الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦ ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش أعلن حرس الثورة الإسلامية صباح اليوم، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مقر القوات الأمريكية في قاعدة عريفجان، مستخدمًا صواريخ دقيقة أطلقتها وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية. وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، أوضحت فيه أن العملية استهدفت مقر الإرهابيين الأمريكيين في قاعدة عريفجان بالكويت، إلى جانب تنفيذ ضربات أخرى طالت مواقع مجموعات انفصالية في نقطتين شمال غربي البلاد. كلمات دليلية حرس الثورة الاسلامية قاعدة عريفجان