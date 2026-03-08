استخبارات حرس الثورة الاسلامية تحذر طياري الكيان الصهيوني

ونشر الحساب الرسمي لجهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية، على المنصة المذكورة مقطع فيديو يتضمن صورًا لطياري الكيان الصهيوني، مصحوبًا بالتعليق التالي: "لن نسمح لكم بعد الآن بالعيش حياة طبيعية، سترون ما سيحدث!".

اقرأ المزيد:

وكان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد علي محمد نائيني، قد صرح في وقت سابق من مساء السبت، ان القوات المسلحة الايرانية المقتدرة جاهزة بالكامل لمواصلة حرب شاملة لمدة 6 اشهر متواصلة.

وقال العميد نائيني، مضى الان 7 ايام من العدوان الذي يشنه جيش الارهاب الامريكي والكيان الصهيوني، وان الهدف الذي اعلنته اميركا كان تغيير النظام وان العدو الصهيوني كان يسعى لانهيار ايران لكن هذه الخطة واجهت الفشل بسرعة.

واشار المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية الى إن موجة عملياتية كثيفة نُفذت عصر السبت ألحقت ضربات مدمرة بجبهة الاستكبار، لافتا إلى أن 17 قطعة بحرية تابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما تعرضت للإصابة حتى الآن.