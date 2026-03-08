عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

استخبارات حرس الثورة الاسلامية تحذر طياري الكيان الصهيوني

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش
استخبارات حرس الثورة الاسلامية تحذر طياري الكيان الصهيوني
حذّرَ جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية في منشور له على منصة (إكس)، طياري الكيان الصهيوني بقوله "لن نسمح لكم بعد الآن بالعيش حياة طبيعية، سترون ما سيحدث!".

ونشر الحساب الرسمي لجهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية، على المنصة المذكورة مقطع فيديو يتضمن صورًا لطياري الكيان الصهيوني، مصحوبًا بالتعليق التالي: "لن نسمح لكم بعد الآن بالعيش حياة طبيعية، سترون ما سيحدث!".

اقرأ المزيد:

متحدث الحرس الثوري: جاهزون لمواصلة حرب شاملة لستة أشهر على الأقل

وكان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد علي محمد نائيني، قد صرح في وقت سابق من مساء السبت، ان القوات المسلحة الايرانية المقتدرة جاهزة بالكامل لمواصلة حرب شاملة لمدة 6 اشهر متواصلة.

وقال العميد نائيني، مضى الان 7 ايام من العدوان الذي يشنه جيش الارهاب الامريكي والكيان الصهيوني، وان الهدف الذي اعلنته اميركا كان تغيير النظام وان العدو الصهيوني كان يسعى لانهيار ايران لكن هذه الخطة واجهت الفشل بسرعة.

واشار المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية الى إن موجة عملياتية كثيفة نُفذت عصر السبت ألحقت ضربات مدمرة بجبهة الاستكبار، لافتا إلى أن 17 قطعة بحرية تابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما تعرضت للإصابة حتى الآن.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

متحدث الحرس الثوري: جاهزون لمواصلة حرب شاملة لستة أشهر على الأقل

متحدث الحرس الثوري: جاهزون لمواصلة حرب شاملة لستة أشهر على الأقل

الحرس الثوري: إحراق 17 قطعة بحرية للعدو وتدمير قواعد انطلاق الهجمات بالكامل

الحرس الثوري: إحراق 17 قطعة بحرية للعدو وتدمير قواعد انطلاق الهجمات بالكامل

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الحرس الثوري يقصف قاعدة الجفير بالبحرين ردا على قصفها محطة تحلية بقشم

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

الموجة الـ27 .. الحرس الثوري يضرب أهدافا أمريكية وصهيونية جديدة

0% ...

آخرالاخبار

إيرانيات في مسيرة احتجاجية بطهران رفضا للعدوان ودعما لصمود بلادهن

علاء الدين بروجردي: الكيان الصهيوني هو المحرض الرئيس لترامب

إيران تستخدم حاليا حقها المشروع في الدفاع عن النفس

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

متداول من ايران... مسيرات حاشدة في انحاء البلاد

الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران

الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية

الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي

المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي