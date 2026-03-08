عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

هيومن رايتس ووتش: الهجوم على مدرسة في إيران قد يرقى إلى جريمة حرب

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش
هيومن رايتس ووتش: الهجوم على مدرسة في إيران قد يرقى إلى جريمة حرب
دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى فتح تحقيق عاجل في الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في إيران أواخر فبراير الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 165 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن طبيعة الضربة توحي باستخدام ذخائر موجهة عالية الدقة، مؤكدة ضرورة تحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم في حال ثبوت ارتكاب جريمة حرب.

وقد أشارت صور الأقمار الصناعية وتحليلات الخبراء ومسؤول أمريكي ومعلومات عامة أصدرها الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن غارات جوية أمريكية.

وقالت صوفيا جونز، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش": "هناك حاجة لإجراء تحقيق عاجل وشامل في هذا الهجوم، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي للمسؤولين معرفة وجود مدرسة هناك وأنها ستكون مليئة بالأطفال ومعلميهم قبل منتصف النهار".

وأضافت: "يجب محاسبة المسؤولين عن أي هجوم غير قانوني، بما في ذلك ملاحقة أي شخص مسؤول عن جرائم حرب".

وفي اليوم الأول من العدوان الصهيوني الامريكي، تم استهداف مدرسة شجره طيبة للبنات في ميناب جنوب إيران. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استشهاد 171 تلميذة على الأقل، كما أفادت التقارير باستشهاد 14 من موظفي المدرسة ومعلميها على الأقل في الهجوم الارهابي.

وأكدت تحقيقات صحيفة مختلفة أن الضربة على مدرسة البنات كانت من قوات أمريكية.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن تعرض 6668 مرفقا مدنيا لأضرار خلال العدوان الصهيوني الامريكي على إيران. مشيرا إلى أن "من بين هذه الأهداف 5535 وحدة سكنية، 1041 وحدة تجارية، 14 مركزا طبيا، 65 مدرسة و13 مركزا تابعا للهلال الأحمر، مما يعكس الحجم الكبير للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مندوب إيران: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل

مندوب إيران: العمليات الدفاعية الإيرانية تستهدف الأهداف العدوانية لأمريكا وإسرائيل

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

لاريجاني: هدف العدو كان تفكيك إيران .. ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

0% ...

آخرالاخبار

إيرانيات في مسيرة احتجاجية بطهران رفضا للعدوان ودعما لصمود بلادهن

علاء الدين بروجردي: الكيان الصهيوني هو المحرض الرئيس لترامب

إيران تستخدم حاليا حقها المشروع في الدفاع عن النفس

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

متداول من ايران... مسيرات حاشدة في انحاء البلاد

الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران

الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية

الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي

المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي