عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

أكثر من 200 دولار للبرميل.. تحذير من قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش
أكثر من 200 دولار للبرميل.. تحذير من قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط
تشهد أسواق النفط العالمية ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار نتيجة العدوان الصهيوأمريكي على إيران وتعطل الملاحة الحيوية في مضيق هرمز، فيما لم تنجح الإجراءات الأمريكية في تهدئة الأسواق، وسط تحذيرات من احتمال حدوث صدمات سعرية أكبر خلال الفترة المقبلة. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تجاوز فيه سعر النفط الأمريكى القياسى 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عام 2023، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 20 دولارا منذ بدء الحرب، وهو أعلى ارتفاع أسبوعى فى تاريخ السوق، وفق مجلة «بوليتيكو» الأمريكية. وبدأ تأثير هذه الزيادة يظهر بالفعل لدى المستهلكين الأمريكيين، إذ ارتفعت أسعار البنزين فى محطات الوقود بمقدار 32 سنتا للجالون مقارنة بالأسبوع الماضى.
وترجع هذه الزيادات المستمرة إلى الاضطرابات الجارية فى مضيق هرمز الذى يمر عبره نحو 20% من النفط الخام العالمى يوميا. وهو ما دفع المحللين إلى توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل إذا لم تستأنف حركة المرور عبر المضيق.
وأعلن البيت الأبيض عدة إجراءات تهدف إلى تهدئة أسواق النفط، شملت تخفيفًا مؤقتًا للعقوبات المفروضة على شراء الهند للنفط الروسى، إضافة إلى تقديم مرافقة بحرية وتأمين ضد المخاطر السياسية لناقلات النفط والغاز التى تعبر مضيق هرمز، لكن لا تزال ناقلات النفط والغاز مترددة إلى حد كبير فى عبوره. ورغم هذه الإجراءات، لم تنجح الخطوات الأمريكية فى تهدئة الأسواق.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي: حرب عدوانية فُرضت على المنطقة لكننا نلقّن المعتدي درسا قاسيا

عراقجي: حرب عدوانية فُرضت على المنطقة لكننا نلقّن المعتدي درسا قاسيا

استخبارات حرس الثورة الاسلامية تحذر طياري الكيان الصهيوني

استخبارات حرس الثورة الاسلامية تحذر طياري الكيان الصهيوني

المقاومة في لبنان تستهدف مواقع وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال

المقاومة في لبنان تستهدف مواقع وقواعد عسكرية لجيش الاحتلال

0% ...

آخرالاخبار

إيرانيات في مسيرة احتجاجية بطهران رفضا للعدوان ودعما لصمود بلادهن

علاء الدين بروجردي: الكيان الصهيوني هو المحرض الرئيس لترامب

إيران تستخدم حاليا حقها المشروع في الدفاع عن النفس

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

متداول من ايران... مسيرات حاشدة في انحاء البلاد

الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران

الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية

الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي

المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي