الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

اليوم التاسع من العدوان الصهيوأميركي..

توسيع نطاق الحرب وتواصل موجات الهجمات الإيرانية

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش
توسيع نطاق الحرب وتواصل موجات الهجمات الإيرانية
اعلن حرس الثورة الاسلامية في اليوم التاسع من العدوان الصهيواميركي على ايران، تنفيذ موجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في إطار عمليات (الوعد الصادق-٤).

ووسع حرس الثورة الاسلامية والجيش الايراني منذ فجر اليوم الاحد،نطاق عمليات (الوعد الصادق-٤) بتنفيذ موجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

الى ذلك أوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي انه خلال الموجات الجديدة، تم اسهتداف مواقع واهداف مختلفة من الشمال الى الجنوب في الاراضي المحتلة باستخدام صواريخ "خيبرشكن"، و"عماد"، و"قدر" العنقودية بشكل دقيق.

كما أعلن حرس الثورة الاسلامية عن استهداف قاعدة "جفير" الامريكية في البحرين التي انطلق منها الهجوم على منشأة تحليل المياه في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

اقرأ المزيد:

عراقجي: حرب عدوانية فُرضت على المنطقة لكننا نلقّن المعتدي درسا قاسيا

ساحة عمليات مركبة متعددة الطبقات

في هذا اليوم التاسع تحولت اوضاع الحرب الى ساحة من العمليات المركبة ومتعددة الطبقات وتنفيذ موجات جديدة من عملية (الوعد الصادق-٤) تظهر ان ايران لم تتحفظ على قدراتها في استمرار الهجمات للمدى البعيد فحسب، بل اكدت قدرتها على كسر الاجهزة الراداراية للعدو واثبتت تمكنها من تدمير الأهداف الاستراتيجية التي أصبح تدميرها أسهل بكثير.

مُسيَّرات وصواريخ ايران الدقيقة ورقة رابحة دون منازع

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية ان الكثير من الاجهزة الرادارية والدفاعية للعدو تم تدميرها، وان جميع الصواريخ الموجهة تصيب اهدافها المحددة بدقة، وان ما يعزز هذا القول، هو استخدام صواريخ ذات رؤوس متعددة تمكنت من تجاوز الدفاعات الجوية المتعددة.

وبالتزامن، دخلت القوات البرية للجيش في العمليات باستخدام طائراتها المسيرة واستهدافها عمق الاراضي المحتلة، ما يُظهر التسيق التام بين الجيش والحرس الثوري الاسلامي.

لاريجاني: لن نتخلى عن ملاحقة الأمريكية

وفي سياق اخر، رفض امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني الليلة الماضية، تصريحات ترامب المضحكة بشأن تدخله في اختيار قائد جديد لإيران وأكد ان الضربات الايرانية على العدو ستكون متواصلة وسنكبده خسائر كبيرة فادحة كي لا يتجرأ على الإعتداء على ايران مرة اخرى.

إيران تسعى لتغيير معادلة الردع

اتضح في هذا اليوم التاسع ان ايران دخلت في مرحلة "المعاقبة النشطة"، حيث ان الاستعداد لاستمرار الهجمات على قواعد وممتلكات جديدة للعدو الامريكي في المناطق المختلفة، يؤكد ان إيران تسعى لتغيير معادلة الردع.

وقد بعث المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية هذه الرسالة بشكل جيد وقال: نحن التزمنا بالقوانين الدولية بشكل كامل، عكس الولايات المتحدة التي تشن عدوانا على دولة ذات سيادة وعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.

إيرانيات في مسيرة احتجاجية بطهران رفضا للعدوان ودعما لصمود بلادهن

علاء الدين بروجردي: الكيان الصهيوني هو المحرض الرئيس لترامب

إيران تستخدم حاليا حقها المشروع في الدفاع عن النفس

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

متداول من ايران... مسيرات حاشدة في انحاء البلاد

الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي