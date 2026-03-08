توسيع نطاق الحرب وتواصل موجات الهجمات الإيرانية

ووسع حرس الثورة الاسلامية والجيش الايراني منذ فجر اليوم الاحد،نطاق عمليات (الوعد الصادق-٤) بتنفيذ موجات متتالية من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

الى ذلك أوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي انه خلال الموجات الجديدة، تم اسهتداف مواقع واهداف مختلفة من الشمال الى الجنوب في الاراضي المحتلة باستخدام صواريخ "خيبرشكن"، و"عماد"، و"قدر" العنقودية بشكل دقيق.

كما أعلن حرس الثورة الاسلامية عن استهداف قاعدة "جفير" الامريكية في البحرين التي انطلق منها الهجوم على منشأة تحليل المياه في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

ساحة عمليات مركبة متعددة الطبقات

في هذا اليوم التاسع تحولت اوضاع الحرب الى ساحة من العمليات المركبة ومتعددة الطبقات وتنفيذ موجات جديدة من عملية (الوعد الصادق-٤) تظهر ان ايران لم تتحفظ على قدراتها في استمرار الهجمات للمدى البعيد فحسب، بل اكدت قدرتها على كسر الاجهزة الراداراية للعدو واثبتت تمكنها من تدمير الأهداف الاستراتيجية التي أصبح تدميرها أسهل بكثير.

مُسيَّرات وصواريخ ايران الدقيقة ورقة رابحة دون منازع

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية ان الكثير من الاجهزة الرادارية والدفاعية للعدو تم تدميرها، وان جميع الصواريخ الموجهة تصيب اهدافها المحددة بدقة، وان ما يعزز هذا القول، هو استخدام صواريخ ذات رؤوس متعددة تمكنت من تجاوز الدفاعات الجوية المتعددة.

وبالتزامن، دخلت القوات البرية للجيش في العمليات باستخدام طائراتها المسيرة واستهدافها عمق الاراضي المحتلة، ما يُظهر التسيق التام بين الجيش والحرس الثوري الاسلامي.

لاريجاني: لن نتخلى عن ملاحقة الأمريكية

وفي سياق اخر، رفض امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني الليلة الماضية، تصريحات ترامب المضحكة بشأن تدخله في اختيار قائد جديد لإيران وأكد ان الضربات الايرانية على العدو ستكون متواصلة وسنكبده خسائر كبيرة فادحة كي لا يتجرأ على الإعتداء على ايران مرة اخرى.

إيران تسعى لتغيير معادلة الردع

اتضح في هذا اليوم التاسع ان ايران دخلت في مرحلة "المعاقبة النشطة"، حيث ان الاستعداد لاستمرار الهجمات على قواعد وممتلكات جديدة للعدو الامريكي في المناطق المختلفة، يؤكد ان إيران تسعى لتغيير معادلة الردع.

وقد بعث المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية هذه الرسالة بشكل جيد وقال: نحن التزمنا بالقوانين الدولية بشكل كامل، عكس الولايات المتحدة التي تشن عدوانا على دولة ذات سيادة وعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي.