من أجل أوهام 'نتنياهو' ستحترق مصالح أمريكا والمنطقة والعالم

ذلك ما دوَّنه رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" اليوم الأحد عبر حسابه على منصة (إكس) مضيفا: "كان ترامب يقول إن أسعار النفط لن ترتفع كثيراً، والآن بعد أن ارتفعت، يقول إنها ستعدل قريباً".

وكتب قاليباف في مدونته: "إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فلن يبقى طريق لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه".

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل يحرقون أيضاً مصالح دول المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو".

اقرأ المزيد: رئيس مجلس الشورى الاسلامي قاليباف..

وكان قاليباف قد كتب في مدونة سابقة له قائلا: يا له من ضجيج أثاروه حول "أبراهام لينكولن" للضغط علينا، لكن هذه العروس انسحبت من ساحة المعركة وتراجعت في أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأشار قاليباف إلى إصابة طائرة مسيرة إيرانية لـ"أبراهام لينكولن"، هذه العروس كان واجبها المفترض ان تحمي أمن واستقرار حلفاء أمريكا لكنها لن تستطع حتى الدفاع عن نفسها ضد بضع طائرات مسيرة وتفر!

واضاف: من الضروري أن يحقق حلفاء أمريكا ووسائل الإعلام في هذا الأمر حتى لا يربطوا أمنهم وأمن الجنود الأمريكيين بأكاذيب ترامب و"نتنياهو".