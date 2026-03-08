من أجل أوهام 'نتنياهو' ستحترق مصالح أمريكا والمنطقة والعالم

عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

رئيس مجلس الشورى الإسلامي..

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش
بسبب أوهام نتنياهو.. الولايات المتحدة سوف لن تحرق مصالحها فحسب، بل ستحرق أيضاً مصالح دول المنطقة والعالم، فيما إذا استمر العدوان على هذا المنوال.

ذلك ما دوَّنه رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" اليوم الأحد عبر حسابه على منصة (إكس) مضيفا: "كان ترامب يقول إن أسعار النفط لن ترتفع كثيراً، والآن بعد أن ارتفعت، يقول إنها ستعدل قريباً".

وكتب قاليباف في مدونته: "إذا استمرت الحرب على هذا المنوال، فلن يبقى طريق لبيع النفط ولا قدرة على إنتاجه".

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إنهم لا يحرقون مصالح أمريكا فحسب، بل يحرقون أيضاً مصالح دول المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو".

اقرأ المزيد: رئيس مجلس الشورى الاسلامي قاليباف..

وكان قاليباف قد كتب في مدونة سابقة له قائلا: يا له من ضجيج أثاروه حول "أبراهام لينكولن" للضغط علينا، لكن هذه العروس انسحبت من ساحة المعركة وتراجعت في أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأشار قاليباف إلى إصابة طائرة مسيرة إيرانية لـ"أبراهام لينكولن"، هذه العروس كان واجبها المفترض ان تحمي أمن واستقرار حلفاء أمريكا لكنها لن تستطع حتى الدفاع عن نفسها ضد بضع طائرات مسيرة وتفر!

واضاف: من الضروري أن يحقق حلفاء أمريكا ووسائل الإعلام في هذا الأمر حتى لا يربطوا أمنهم وأمن الجنود الأمريكيين بأكاذيب ترامب و"نتنياهو".

