عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

أسعار البنزين في أمريكا تقفز 14% خلال أسبوع

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش
أسعار البنزين في أمريكا تقفز 14% خلال أسبوع
بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.41 دولاراً للجالون أمس السبت، وذلك بعد يوم من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2023، نتيجة العدوان الصهيوامريكي على ايران وما نتج عنه من تعطل لحركة الملاحة الحيوية في مضيق هرمز.

ويعني هذا الارتفاع، أن سعر البنزين قد قفز بنسبة 14% خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية AAA.
ويعود الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة، من وقود الطائرات إلى الديزل المستخدم في الشاحنات والجرارات، إلى نقص إمدادات النفط الخام من الخليج الفارسي. فقد توقفت ناقلات النفط التي تنقل النفط عادةً من المنطقة عن العمل، مما أدى إلى انقطاع إمدادات النفط العالمية عن العالم بنحو خُمسها.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً. وبحلول يوم الجمعة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بأكثر من 35% خلال الأسبوع، ليستقر عند 90.90 دولاراً للبرميل، وقد تحققت معظم هذه الزيادة يوم الجمعة وحده.
وتشير البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية AAA، إلى أنه في المرة الأخيرة التي تم فيها تداول النفط الخام عند تلك المستويات، كان سعر البنزين في الولايات المتحدة أعلى من 3.80 دولاراً للجالون.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

توسيع نطاق الحرب وتواصل موجات الهجمات الإيرانية

توسيع نطاق الحرب وتواصل موجات الهجمات الإيرانية

أكثر من 200 دولار للبرميل.. تحذير من قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط

أكثر من 200 دولار للبرميل.. تحذير من قفزة غير مسبوقة في أسعار النفط

0% ...

آخرالاخبار

إيرانيات في مسيرة احتجاجية بطهران رفضا للعدوان ودعما لصمود بلادهن

علاء الدين بروجردي: الكيان الصهيوني هو المحرض الرئيس لترامب

إيران تستخدم حاليا حقها المشروع في الدفاع عن النفس

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

متداول من ايران... مسيرات حاشدة في انحاء البلاد

الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران

الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية

الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي

المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد

الأكثر مشاهدة

مباحثات هاتفية بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان

عراقجي يتباحث هاتفياً مع نظيريه الهندي والسريلانكي

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد اميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات

بزشكيان لبوتين: مسارنا هو الدفاع المقتدر عن وحدة أراضينا وإحلال سلام دائم

إيرواني: ادعاءات استهداف أهداف عسكرية في إيران كاذبة ولا أساس لها

مقر خاتم الأنبياء يعلن تفاصيل اليوم السابع من عملية الوعد الصادق 4

شاهد: ضربة في البقاع.. حزب الله يُحبط إنزالاً إسرائيلياً ويكبّد الاحتلال خسائر

النفط يواصل الارتفاع.. وخام برنت فوق 94 دولاراً

وزارة الصحة اللبنانية: 12 شهيداً و33 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي #لبنان

المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران: نرحب بما يثار عن مرافقة القوات الأمريكية لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. ونحن بانتظارهم

الجيش الإيراني: استهدفنا فجر اليوم رادارات ومنشآت استراتيجية في منطقة سدوت ميخا داخل كيان العدو الإسرائيلي