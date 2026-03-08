أسعار البنزين في أمريكا تقفز 14% خلال أسبوع

ويعني هذا الارتفاع، أن سعر البنزين قد قفز بنسبة 14% خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية AAA.

ويعود الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة، من وقود الطائرات إلى الديزل المستخدم في الشاحنات والجرارات، إلى نقص إمدادات النفط الخام من الخليج الفارسي. فقد توقفت ناقلات النفط التي تنقل النفط عادةً من المنطقة عن العمل، مما أدى إلى انقطاع إمدادات النفط العالمية عن العالم بنحو خُمسها.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً. وبحلول يوم الجمعة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بأكثر من 35% خلال الأسبوع، ليستقر عند 90.90 دولاراً للبرميل، وقد تحققت معظم هذه الزيادة يوم الجمعة وحده.

وتشير البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية AAA، إلى أنه في المرة الأخيرة التي تم فيها تداول النفط الخام عند تلك المستويات، كان سعر البنزين في الولايات المتحدة أعلى من 3.80 دولاراً للجالون.