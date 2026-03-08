عاجل:
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية
وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 10 آلاف مدني أصيبوا منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتقى أكثر من 1200 شهيد جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 200 طفل و200 امرأة منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد
الرئيس بزشكيان: قلنا مرارًا وتكرارًا، وبناءً على أوامر قائد الثورة نحن إخوة مع الدول المجاورة، ويجب أن تكون علاقاتنا طيبة
الرئيس بزشكيان: العدو يريدنا أن نكون في حالة حرب مع الدول المجاورة، ويسعى إلى إثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى
الحرس الثوري: الموجة 27 استهدفت مواقع في قلب الأراضي المحتلة وقواعد إرهابية أمريكية في المنطقة
الحرس الثوري: إطلاق الموجة 27 من عملية الوعد الصادق-4 بعملية مشتركة بين الطائرات المسيرة والصواريخ

الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش
الرئيس بزشكيان يحذر أي بلد يستخدم أراضيه ضد إيران
أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان أن القوات المسلحة سترد على أي بلد يستخدم أراضيه للاعتداء على إيران، مشدداً على أن هذا الرد لا يعني وجود خلاف مع شعوب تلك الدول، بل هو دفاع عن وحدة الأراضي والمصالح الوطنية.

وأضاف بزشكيان أن الشعب الإيراني أظهر تضامنه في الساحة، مما أضعف معنويات الأعداء، محذراً في الوقت نفسه من محاولات بعض القوى الخارجية لبث الخلافات بين إيران ودول الجوار.

واضاف : ان العدو له تصورات ساذجة عن تصريحاتي، العدو يريد ان تكون ايران ودول الجوار في حالة حرب، ويسعى الى بث الخلافات فيما بينها.

وتابع بزشكيان: صرحنا مرارا وحسب تأكيدا قائد الثورة نحن اخوة مع دول الجوار ويجب ان تكون علاقاتنا جيدة.

واضاف: اذا ارادوا استخدام اراضي بلد للاعتداء على اراضينا، فاننا مضطرون للرد على هذا الاعتداء، وهذا الرد ليس بمعنى اننا لدينا خلاف مع ذلك البلد او نريد ايذاء شعبها، ونحن مضطرون للرد.

واردف رئيس الجمهورية: كلما زاد الضغط على اراضينا ، فان قدرتنا على الرد ستتضاعف.

وتساءل: أ لا تشعر امريكا واسرائيل بالخجل من قتل الاطفال؟ أ لا يشعرون بالخجل من مقتل اكثر من 50 ألف طفل في غزة؟.

وأكد بزشكيان ان ايران ستتصدى بقوة لأي بلد يهاجمها وسترد عليه بقوة، وان القوات المسلحة وقوات التعبئة متواجدة في جميع مناطق البلاد، وستدافع عن البلاد بكل وجودها، ولن تحقق احلام الاعداء، ايران لن تركع امام الغطرسة والظلم والعدوان.

وقال الرئيس الايراني: نحن اصدقاء مع دول المنطقة وانهم اخوتنا، يجب ان نتعاون وان لا نسمح لامريكا واسرائيل بخداع دول المنطقة والايقاع فيما بينها، وفي داخل البلاد واطرافها هناك من لديهم مشكلة معنا، لكن حاليا ليس وقت مناقشة هذه الخلافات، اذا كان هناك خلاف فيجب حله فيما بيننا.

واردف قائلا: يجب ان لا نسمح بان تؤدي الخلافات الى تحقيق الاعداء مآربهم المشؤومة. واعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للشعب الايراني، وقال: الشعب بحضوره في الساحة اظهر وفاقه وتضامنه لانه يريد الدفاع عن مياهه واراضيه، مشددا على عدم السماح للعدو باحتلال شبر واحد من اراضي ايران.

