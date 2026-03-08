عاجل:
قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه
قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران
عراقتجي يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديد الرئيس الأميركي لفئات من الشعب الإيراني بالإبادة الكاملة
مقر خاتم الأنبياء: يُتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر أميركا والكيان الصهيوني من استهداف بنى وقودنا وطاقتنا حتى لا تتسع ألسنة النيران والحرب أكثر من ذلك
مقر خاتم الأنبياء: امتنعنا عن استهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة رغم قدرتنا ومعرفتنا بمواقعها
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة
الجيش الايراني: استهداف وتدمير مسيرة متطورة من طراز "هيرمس 900" في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
١٠:١٧ بتوقيت غرينتش
تظاهر تونسيون وسط العاصمة تونس دعما لإيران وتنديدا بالحرب الأمريكية والاسرائيلية التي تشن منذ أيام ضدها ورفع المتظاهرون خلال مسيرة شعبية صور الشهيد آية الله خامنئي وقيادات المقاومة في مختلف الساحات.

أولى التحركات الشعبية في تونس منذ اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. مسيرة شعبية دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة وشاركت فيها أكثر أحزاب ومنظمات بينها الاتحاد التونسي للشغل وحزب العمال وحركة الشعب وحزب التيار الشعبي.

وقال أمين عام حزب العمال التونسي حمة الهمامي لقناة العالم: "نحن في الشارع للتعبير عن تنديدنا بالعدوان الهمجي الأمريكي الصهيوني على إيران ونعتبر أن هذا العدوان ليس على إيران فقط وإنما على شعوب المنطقة والشعوب العربية والإسلامية بالمنطقة. والعدوان امتداد لحرب الإبادة على غزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن".

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

