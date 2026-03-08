مظاهرة حاشدة في تونس تنديدا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

أولى التحركات الشعبية في تونس منذ اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. مسيرة شعبية دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة وشاركت فيها أكثر أحزاب ومنظمات بينها الاتحاد التونسي للشغل وحزب العمال وحركة الشعب وحزب التيار الشعبي.

وقال أمين عام حزب العمال التونسي حمة الهمامي لقناة العالم: "نحن في الشارع للتعبير عن تنديدنا بالعدوان الهمجي الأمريكي الصهيوني على إيران ونعتبر أن هذا العدوان ليس على إيران فقط وإنما على شعوب المنطقة والشعوب العربية والإسلامية بالمنطقة. والعدوان امتداد لحرب الإبادة على غزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن".

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...