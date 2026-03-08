الحرس الثوري يستخدم صواريخ ثقيلة ويتوعد بزيادة حجم وعمق الهجمات

وصرحت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان لها، انه تم خلال الموجة الـ 28 لعملية الوعد الصادق 4 استخدام صواريخ الجيل الجديد متعددة الرؤوس الحربية، وتشمل الصواريخ "قدر" و"عماد" التي تحمل رؤوساً حربية تزن بين 700 كيلوغرام وطن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبر شكن".

وأوضح البيان أن صاروخ "خيبر شكن" يمتلك مدى يبلغ 1450 كيلومتراً، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، مسجلاً أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.

وأشار إلى أنه مع ضعف أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو الأميركي - الإسرائيلي، فإن هذه الصواريخ تصيب أهدافها بسهولة أكبر.

وقد تم استهداف البنى التحتية لقاعدة الازرق الجوية باعتبارها اكبر وانشط القواعد الهجومية للمقاتلات الاميركية المعادية وان استهداف هذه القاعدة تم على دفعات.

واما الاهداف العسكرية في تل ابيب وبئر السبع في الاراضي المحتلة فقط دكت بصواريخ خيبر ذات الرؤوس الحربية الثقيلة.

وتابع البيان ان حجم وعمق هجمات القوات المسلحة الايرانية على العدو سيزداد في الساعات والايام القادمة اثر ازدياد توحش الجيشين الامريكي والصهيوني المعاديين وسيتم وضع الشعب الايراني في صورة النتائج.