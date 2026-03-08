عاجل:
قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه
قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران
عراقتجي يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديد الرئيس الأميركي لفئات من الشعب الإيراني بالإبادة الكاملة
مقر خاتم الأنبياء: يُتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر أميركا والكيان الصهيوني من استهداف بنى وقودنا وطاقتنا حتى لا تتسع ألسنة النيران والحرب أكثر من ذلك
مقر خاتم الأنبياء: امتنعنا عن استهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة رغم قدرتنا ومعرفتنا بمواقعها
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة
الجيش الايراني: استهداف وتدمير مسيرة متطورة من طراز "هيرمس 900" في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

الموجة الـ 28 ..

الحرس الثوري يستخدم صواريخ ثقيلة ويتوعد بزيادة حجم وعمق الهجمات

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش
الحرس الثوري يستخدم صواريخ ثقيلة ويتوعد بزيادة حجم وعمق الهجمات
اعلن حرس الثورة الاسلامية عصر اليوم الاحد إطلاق الموجة الـ 28 من عملية الوعد الصادق 4، مؤكدا ان حجم وعمق هجمات القوات المسلحة الايرانية على العدو الاسرائيلي سيزداد.

وصرحت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان لها، انه تم خلال الموجة الـ 28 لعملية الوعد الصادق 4 استخدام صواريخ الجيل الجديد متعددة الرؤوس الحربية، وتشمل الصواريخ "قدر" و"عماد" التي تحمل رؤوساً حربية تزن بين 700 كيلوغرام وطن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبر شكن".

وأوضح البيان أن صاروخ "خيبر شكن" يمتلك مدى يبلغ 1450 كيلومتراً، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، مسجلاً أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.

وأشار إلى أنه مع ضعف أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو الأميركي - الإسرائيلي، فإن هذه الصواريخ تصيب أهدافها بسهولة أكبر.

وقد تم استهداف البنى التحتية لقاعدة الازرق الجوية باعتبارها اكبر وانشط القواعد الهجومية للمقاتلات الاميركية المعادية وان استهداف هذه القاعدة تم على دفعات.

واما الاهداف العسكرية في تل ابيب وبئر السبع في الاراضي المحتلة فقط دكت بصواريخ خيبر ذات الرؤوس الحربية الثقيلة.

وتابع البيان ان حجم وعمق هجمات القوات المسلحة الايرانية على العدو سيزداد في الساعات والايام القادمة اثر ازدياد توحش الجيشين الامريكي والصهيوني المعاديين وسيتم وضع الشعب الايراني في صورة النتائج.

