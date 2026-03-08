مقر خاتم الأنبياء: دمرنا رادارات فائقة التطور لمنظومة “ثاد” بعيدة المدى

وفي بيانه الصادر، اليوم الاحد، اوضح العقيد ابراهيم ذوالفقاري، انه تم من خلال عمليات قمع ضد اجهزة الدفاع الصاروخي التابعة للاعداء في المنطقة، استهداف 4 اجهزة رادار متطورة للغاية من منظومة ثاد الامريكية.

واوضح ذوالفقاري انه "لقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تدمير اجهزة رادار متطورة جدا من منظومة ثاد الامريكية ذات المديات البعيدة، في مناطق الرُبة، الرويس، والخرج، والازرق".

ولفت الى، ان "الرادارات المدمرة كانت تضع الاحداثيات لحظة بلحظة في متناول شبكة الدرع الجوي الصاروخي للكيان الصهيوني".

واكمل العقيد ذوالفقاري، انه "بعد هذا الانجاز والاضرار التي لحقت بشبكة الانذار المبكر للعدو الصهيوني، سيتزامن اطلاق صافرات الانذار داخل الاراضي المحتلة مع لحظة اصابة الصواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت صرحت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، انه تم خلال الموجة الـ 28 لعملية الوعد الصادق 4 استخدام صواريخ الجيل الجديد متعددة الرؤوس الحربية، وتشمل الصواريخ "قدر" و"عماد" التي تحمل رؤوساً حربية تزن بين 700 كيلوغرام وطن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبر شكن".

وأوضحت أن صاروخ "خيبر شكن" يمتلك مدى يبلغ 1450 كيلومتراً، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، مسجلاً أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.

وأشارت إلى أنه مع ضعف أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو الأميركي - الإسرائيلي، فإن هذه الصواريخ تصيب أهدافها بسهولة أكبر.