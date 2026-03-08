عاجل:
قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه
قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران
عراقتجي يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديد الرئيس الأميركي لفئات من الشعب الإيراني بالإبادة الكاملة
مقر خاتم الأنبياء: يُتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر أميركا والكيان الصهيوني من استهداف بنى وقودنا وطاقتنا حتى لا تتسع ألسنة النيران والحرب أكثر من ذلك
مقر خاتم الأنبياء: امتنعنا عن استهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة رغم قدرتنا ومعرفتنا بمواقعها
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة
الجيش الايراني: استهداف وتدمير مسيرة متطورة من طراز "هيرمس 900" في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

مقر خاتم الأنبياء: دمرنا رادارات فائقة التطور لمنظومة “ثاد” بعيدة المدى

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش
مقر خاتم الأنبياء: دمرنا رادارات فائقة التطور لمنظومة “ثاد” بعيدة المدى
اعلن المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء، عن تدمير اجهزة رادار متطورة للغاية من منظومة ثاد الامريكية ذات المديات البعيدة.

وفي بيانه الصادر، اليوم الاحد، اوضح العقيد ابراهيم ذوالفقاري، انه تم من خلال عمليات قمع ضد اجهزة الدفاع الصاروخي التابعة للاعداء في المنطقة، استهداف 4 اجهزة رادار متطورة للغاية من منظومة ثاد الامريكية.

واوضح ذوالفقاري انه "لقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تدمير اجهزة رادار متطورة جدا من منظومة ثاد الامريكية ذات المديات البعيدة، في مناطق الرُبة، الرويس، والخرج، والازرق".

ولفت الى، ان "الرادارات المدمرة كانت تضع الاحداثيات لحظة بلحظة في متناول شبكة الدرع الجوي الصاروخي للكيان الصهيوني".

واكمل العقيد ذوالفقاري، انه "بعد هذا الانجاز والاضرار التي لحقت بشبكة الانذار المبكر للعدو الصهيوني، سيتزامن اطلاق صافرات الانذار داخل الاراضي المحتلة مع لحظة اصابة الصواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت صرحت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، انه تم خلال الموجة الـ 28 لعملية الوعد الصادق 4 استخدام صواريخ الجيل الجديد متعددة الرؤوس الحربية، وتشمل الصواريخ "قدر" و"عماد" التي تحمل رؤوساً حربية تزن بين 700 كيلوغرام وطن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبر شكن".

وأوضحت أن صاروخ "خيبر شكن" يمتلك مدى يبلغ 1450 كيلومتراً، ويتمتع بقدرة عالية على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، مسجلاً أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.

وأشارت إلى أنه مع ضعف أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو الأميركي - الإسرائيلي، فإن هذه الصواريخ تصيب أهدافها بسهولة أكبر.

