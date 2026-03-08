عاجل:
قاليباف: نحن قطعاً لا نسعى لآتفاق وقف إطلاق نار ولن نسمح لهم بإدخال إيران في دورة الفناء هذه
قاليباف: بدأ العدو الحرب بطريقة تُظهر أن لديه تصوراً خاطئاً عن إيران
عراقتجي يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تهديد الرئيس الأميركي لفئات من الشعب الإيراني بالإبادة الكاملة
مقر خاتم الأنبياء: يُتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تحذر أميركا والكيان الصهيوني من استهداف بنى وقودنا وطاقتنا حتى لا تتسع ألسنة النيران والحرب أكثر من ذلك
مقر خاتم الأنبياء: امتنعنا عن استهداف البنى التحتية للطاقة بالمنطقة رغم قدرتنا ومعرفتنا بمواقعها
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة
الجيش الايراني: استهداف وتدمير مسيرة متطورة من طراز "هيرمس 900" في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد
الهلال الأحمر الإيراني: العدوان الأخير ألحق أضرارًا بـ7943 وحدة سكنية و1617 منشأة تجارية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد 11 من الكادر الطبي وإصابة 33 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي
المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم: الهجوم فجر اليوم في مدينة قم استهدف مبنى لإحدى مدارس حوزة قم العلمية

مقر خاتم الانبياء: إذا لم توقف الهجمات على البنى التحتية الإيرانية فستُتخذ إجراءات مماثلة

الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش
مقر خاتم الانبياء: إذا لم توقف الهجمات على البنى التحتية الإيرانية فستُتخذ إجراءات مماثلة
صرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي بأنه إذا لم يتم وضع حد للهجمات على البنى التحتية الإيرانية، فستُتخذ إجراءات مماثلة، محذرا بالقول: إذا كنتم قادرين على تحمّل وصول سعر النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، فاستمروا في هذه اللعبة.

وقال في بيان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ذات السجل الإجرامي والكيان الصهيوني المأزوم، منذ بدء عدوانهما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يحققا أي إنجاز سوى قتل الأطفال الأبرياء والنساء والرجال المدنيين العزل. وعلى الرغم من ادعاءاتهما الزائفة والمنافِقة وادعائهما الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والدفاع عنه، فإنهما لم يكتفيا بسفك دماء المدنيين وإيقاع المجازر في حقهم، بل تجاوزا ذلك إلى حد استهداف أجزاء من البنى التحتية للوقود والطاقة ومراكز الخدمات العامة التابعة للشعب، ضمن هجمات وحشية جديدة لا حدود لها.

وأوضح ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية امتنعت حتى الآن عن القيام بأي إجراء مماثل حتى الآن، رغم امتلاكها إشرافًا معلوماتيًا واسعًا وقدرات هجومية، ومعرفتها الكاملة بجميع البنى التحتية للوقود والطاقة والخدمات العامة في المنطقة، وذلك بسبب مراعاتها الجادة لمصالح الشعوب المسلمة المقيمة في دول المنطقة.

ونوه الى انه من المتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تبادر في أسرع وقت إلى ردع الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني الوحشي عن مثل هذه الأعمال الجبانة واللاإنسانية، حتى لا تتسع رقعة النار والحرب أكثر من ذلك. وإلا فإن إجراءات مماثلة ستُتخذ في المنطقة، وقال: إذا كنتم قادرين على تحمل وصول سعر النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، فاستمروا في هذه اللعبة.

