مقر خاتم الانبياء: إذا لم توقف الهجمات على البنى التحتية الإيرانية فستُتخذ إجراءات مماثلة

وقال في بيان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ذات السجل الإجرامي والكيان الصهيوني المأزوم، منذ بدء عدوانهما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يحققا أي إنجاز سوى قتل الأطفال الأبرياء والنساء والرجال المدنيين العزل. وعلى الرغم من ادعاءاتهما الزائفة والمنافِقة وادعائهما الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والدفاع عنه، فإنهما لم يكتفيا بسفك دماء المدنيين وإيقاع المجازر في حقهم، بل تجاوزا ذلك إلى حد استهداف أجزاء من البنى التحتية للوقود والطاقة ومراكز الخدمات العامة التابعة للشعب، ضمن هجمات وحشية جديدة لا حدود لها.

وأوضح ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية امتنعت حتى الآن عن القيام بأي إجراء مماثل حتى الآن، رغم امتلاكها إشرافًا معلوماتيًا واسعًا وقدرات هجومية، ومعرفتها الكاملة بجميع البنى التحتية للوقود والطاقة والخدمات العامة في المنطقة، وذلك بسبب مراعاتها الجادة لمصالح الشعوب المسلمة المقيمة في دول المنطقة.

ونوه الى انه من المتوقع من حكومات الدول الإسلامية أن تبادر في أسرع وقت إلى ردع الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني الوحشي عن مثل هذه الأعمال الجبانة واللاإنسانية، حتى لا تتسع رقعة النار والحرب أكثر من ذلك. وإلا فإن إجراءات مماثلة ستُتخذ في المنطقة، وقال: إذا كنتم قادرين على تحمل وصول سعر النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، فاستمروا في هذه اللعبة.