الأحد ٠٨ مارس ٢٠٢٦
٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش
بزشكيان: لا علاقة لايران بالحادثة المتعلقة بالقصف الجوي لنخجوان
اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بان ليست لايران اي علاقة بالحادثة المتعلقة بالقصف الجوي لجمهورية نخجوان، وقال سيتم التحقيق في هذا الامر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للرئيس بزشكيان مساء الأحد، مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تناول آخر المستجدات في المنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لزيارة الرئيس الأذربيجاني إلى سفارة إيران لتقديم التعازي باستشهاد قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي، إضافة إلى عدد كبير من المدنيين، كما شكره على نيته تقديم مساعدات إنسانية لإيران.

وأكد بزشكيان أن حادثة القصف الجوي التي طالت نخجوان ليست لها اي علاقة بإيران، وقال أن هذا الحادث سيخضع للتحقيق.

من جانبه، جدد رئيس جمهورية أذربيجان خلال الاتصال تعازيه باستشهاد عدد كبير من المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران.

كما شدد إلهام علييف على أهمية التحقيق في الحادثة التي وقعت في جمهورية نخجوان.

وتبادل رئيسا البلدين، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حول آفاق تطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان.

