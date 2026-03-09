عاجل:
القائد الجديد لإيران بین الروحانية والسياسة

من هو آيةالله السيدمجتبى خامنئي؟

في خضم التحولات الراهنة في إيران، يبرز اسم آیةالله السید مجتبی خامنئي كرمز بارز للقيادة الدينية والسياسية في الجمهورية الإسلامية، وهو شخصية تجمع بين العمق الروحي، الخبرة العملية، والحنكة السياسية التي تؤهلها لإدارة شؤون الدولة في أوقات التحديات الكبرى.

ولد السید مجتبی خامنئي في بيئة علمية ودينية رفيعة، حيث تربى في كنف والده والمرشد الأعلى السابق، مما أكسبه فهماً عميقاً للفقه، والتفسير، وعلوم الشريعة، إلى جانب الاطلاع الواسع على العلوم الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. منذ سنوات شبابه، حرص على بناء شبكة واسعة من العلاقات مع كبار المراجع والعلماء في مدينتي قم ومشهد، ومن بينهم آيات كبار في الفقه، والأخلاق، والعرفان، ما أتاح له التزود بالتوجيه الروحي والنصح العلمي.

تتميز مسيرته بالدمج بين العمل الروحي والخبرة الإدارية؛ فهو ليس مجرد رجل دين، بل أيضاً مطلع على تفاصيل إدارة الدولة، من التخطيط الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي والابتكار العلمي. وقد أسهمت اجتماعاته المستمرة مع نخبة العلماء، والمسؤولين الحكوميين، وقادة الأجهزة العسكرية في تزويده بخبرة شاملة في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

من أبرز خصائصه أيضاً علاقاته الوثيقة مع قادة المقاومة في المنطقة، بما في ذلك السيد حسن نصرالله، وقادة الصف الأول في الحرس الثوري، وهو ما يعكس اهتمامه العميق بقضايا الأمن القومي والمقاومة أمام الهيمنة الخارجية. هذه العلاقات، إلى جانب رؤيته الواضحة للسياسات الداخلية والخارجية، جعلت منه شخصية محورية، ليس فقط في قيادة إيران، بل في التأثير على مجريات المنطقة برمتها.

إن الجمع بين الروحانية العميقة، الخبرة العلمية، والحنكة الإدارية والسياسية، يجعل من السید مجتبی خامنئي رمزاً نادراً للقيادة في إيران المعاصرة، وشخصية تستقطب الاحترام والتقدير من داخل البلاد وخارجها، رغم الحملات الإعلامية والتحديات التي يواجهها من القوى المعادية، بما في ذلك محاولات التشويه والترهيب.

آیةالله السید مجتبی خامنئي يمثل خليطاً فريداً من الحكمة الدينية، والمعرفة العلمية، والقدرة على إدارة شؤون الدولة في أصعب الظروف، مما يؤهله لأن يكون قيادة راسخة ومستقرة لعقود قادمة، مع بصيرة واضحة نحو المستقبل ورؤية استراتيجية للسيادة، والاستقلال، والتنمية الشاملة لإيران الإسلامية

