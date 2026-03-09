عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران