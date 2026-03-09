عاجل:
الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بانتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال بزشكيان في رسالة له إن: انتخابكم المبارك كثالث قائد للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، من قبل نواب مجلس خبراء القيادة بأغلبية ذكية وحاسمة، خلفًا للقائد الشهيد والحكيم، آية الله الخامنئي (رحمه الله)، يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة للشعب الإيراني.

وأضاف: يُعد هذا الاختيار القيم تجسيدًا لإرادة الأمة الإسلامية في تعزيز الوحدة الوطنية، تلك الوحدة التي صمّمت سدًا متينًا يحمي الشعب الإيراني من مؤامرات الأعداء. كما أن إنجازات والدكم الشهيد في الحفاظ على النظام ورفع شأن الثورة وفّرت أساسًا صلبًا لمستقبل إيران، والذي بفضل قيادتكم سيصل إلى أفق مشرق من الاستقلال الدائم، والتقدم العلمي والتكنولوجي، والتنمية الشاملة، حيث ستكون التنمية والعدالة الاجتماعية والعزة العالمية ثمرة هذه الوحدة والتدبير الحكيم.

وأكد: لقد أظهرت إيران الإسلامية على مر تاريخها قدرتها على الصمود أمام الصعاب، وبالاعتماد على العقل الجمعي والإيمان والجهد المستمر، تجاوزت أصعب المحطات. واليوم، بالاستفادة من هذه الموارد الثمينة، ومن خبرات جميع النخب بمختلف توجهاتها، ومن شبابها الشجاع وإداراتها المخلصة، ومع مواجهة العدوان الوحشي والعلني للكيان الصهيوني وأمريكا الإجرامية، وبفضل الحكمة والإعداد الذي وفره قائدنا الشهيد، ستستمر قدرة الشعب الإيراني الأبي، وعزيمة القوات المسلحة، في تحقيق الكفاءة والتقدم.

وخلص إلى القول: ولا شك أن تجاوز التحديات الراهنة سيكون ممكنًا بفضل قيادتكم الحكيمة وخلق بيئة قائمة على الثقة والتضامن والمشاركة والمقاومة الشعبية الواسعة.

وختم بزشكيان رسالته قائلا: أسأل الله تعالى أن يمنحكم التوفيق والنجاح في الحفاظ على هذه الوحدة المقدسة وبناء إيران متقدمة ومستقلة.

