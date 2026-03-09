عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني

الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني
أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي هو بمثابة مصدر أمل للشعب الإيراني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي أعرب في رسالة أن انتخاب آيةالله السيدمجتبي حسيني خامنئي (حفظه الله) كقائد ثالث للثورة الإسلامية في إيران، قد أثار فرحًا وأملًا عميقًا لدى الشعب الإيراني العظيم.

وفي ما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء: 59)

إن القرار المستحق لمجلس خبراء القيادة، في ليال القدر العظيمة، يمثل قراراً ملهماً وحاسماً لاستمرارية حياة وازدهار النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أسعد انتخاب آية الله السيد مجتبي الحسيني الخامنئي (حفظه الله) كثالث قائد للثورة الإسلامية بموجب تصويت قاطع من أعضاء المجلس، الشعب الإيراني وزرع في قلوبه الأمل.

لقد قامت الثورة الإسلامية على أساس رابط "الأمة والإمام"، وخلال السبعة والأربعين عامًا الماضية، سار نظامنا في ظل القيادة الحكيمة والملهمة لإمامي الثورة على طريق العزة والقدرة. ونحتفي بذكر أولئك القادة العظام الذين بفضل تدبيرهم وصلابتهم وإيمانهم، نجحوا في عبور سفينة الثورة الإسلامية عبر الأمواج العاتية، وحافظوا على راية العدالة والاستقلال والحرية مرفوعة في هذا الوطن.

وفي هذا السياق، أهنئ بهذا الاختيار المبارك حضرة الإمام المهدي (عج)، والشعب المسلم، الشجاع والصبور في إيران الإسلامية، والحوزات العلمية، وأسر الشهداء والمجاهدين، والقوات المسلحة الباسلة، والمثقفين والجامعيين، وكل الأحرار وعشاق الثورة الإسلامية حول العالم، وكذلك الشعب الكريم في إيران.

ومن الواجب هنا أن نعبّر عن تقديرنا العميق لمجلس خبراء القيادة، الذي قام بواجبه الشرعي والقانوني والتاريخي في لحظة حرجة، وحمل مسؤولية استمرار القيادة في النظام الإسلامي ببصيرة وإحساس بالمسؤولية، رغم التهديدات المتواصلة من الأعداء، مسلطًا الضوء على الدور الحاسم لهذا المجلس في الحفاظ على استقرار البلاد وتماسكها.

إننا اليوم في مواجهة حملة عنيفة من أعداء متوهمين ومخطئين في حساباتهم بلا نهاية، والنصر في هذا الميدان يتوقف على توفيق الله والتمسك بالحبل الإلهي، الذي يتجسد في البيعة والتكاتف حول محور ولي الفقيه. فـ"الولاية" في الفكر الإسلامي تعني استمرار الرسالة والإمامة في المجتمع الإسلامي، وهي التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على مصالح الأمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وقيادة مسار الثورة الإسلامية الكلي.

وفي هذه المرحلة التاريخية المهمة، أدعو جميع أبناء الشعب الإيراني الكريم، لا سيما النخب والمثقفين في الحوزة والجامعة، والمسؤولين والعاملين في النظام، وكل المواطنين، إلى البيعة والطاعة لقيادة الثورة الإسلامية والتوحد حول محور الولاية، ليستمر طريق التقدم والعدالة والقوة في إيران الإسلامية بثقة وأمل. فكل إيراني مخلص لهذه الأرض، بغض النظر عن توجهه السياسي أو مستوى تمسكه الديني، يمكنه استخدام فرصة انتخاب القيادة لإظهار رسالته في الوحدة حول ولي الفقيه وحماية إيران.

أسأل الله تعالى أن يظل هذا الشعب العظيم والفخور مشمولًا بعطاياه ورعايته، وأن يعين قائد الثورة الإسلامية في أداء هذه المسؤولية العظيمة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة

بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة

بالفيديو.. أجواء اختيار آيةالله السيدمجتبى خامنئي في إحدى ساحات طهران

بالفيديو.. أجواء اختيار آيةالله السيدمجتبى خامنئي في إحدى ساحات طهران

من هو آيةالله السيدمجتبى خامنئي؟

من هو آيةالله السيدمجتبى خامنئي؟

آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائدا جديدا للجمهورية الاسلامية

آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائدا جديدا للجمهورية الاسلامية

0% ...

آخرالاخبار

مجلس الدفاع الإيراني يعلن طاعته لقائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي

عراقجي يهنئ بانتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائدا للثورة الاسلامية

الأسهم الأمريكية تتجرع الكأس المرة .. وداو جونز يفقد 966 نقطة

ترامب: قرار إنهاء العدوان على إيران سيتخذ بالاشتراك مع 'نتنياهو'

الرسائل النارية والاستراتيجية لاختيار السيد مجتبى أمينًا وقائدًا للثورة الإسلامية

لاريجاني: آية الله السيد مجتبى الخامنئي نشأ في مدرسة القيادة

قفزة جديدة.. أسعار النفط تقترب من 120 دولارا للبرميل

الأركان الإيرانية: سنبقى أكثر قوة وصلابة تحت أوامر السيد القائد مجتبى الخامنئي

رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني

بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة