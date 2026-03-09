عاجل:
الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش
لاريجاني: آية الله السيد مجتبى الخامنئي نشأ في مدرسة القيادة
يجب تقديم الشكر لمجلس خبراء القيادة الموقر على شجاعته في عقد الجلسة واتخاذ قرار انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي نشأ وتربى في مدرسة القيادة.

هذا ما صرح به أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني صباح اليوم، في مقابلة تلفزيونية له، قائلا: أولاً: يجب تقديم الشكر لمجلس خبراء القيادة الموقر على شجاعته في عقد الجلسة واتخاذ القرار في ظل ظروف الحرب الخاصة التي تواجه البلاد، وعلى الرغم من التهديدات المستمرة من أمريكا الإجرامية بقصف اجتماع المجلس، فقد تمكن المجلس من الاجتماع واتخاذ القرار بشجاعة.

واضاف: ثانيًا؛ بالرغم من كل مكائد الأعداء ومحاولاتهم بعد استشهاد الإمام الخامنئي لاعتقادهم أن إيران ستواجه أزمة كبيرة، فقد درس مجلس الخبراء الموضوع وفقًا للدستور، وفي النهاية، ومن بين عدة مرشحين، تم اختيار آية الله السيد مجتبى الخامنئي، وقد تم هذا الاختيار وفق الإجراءات القانونية بالكامل.

وتابع لاريجاني أن هناك الكثير من الحملات السلبية خلال هذه الفترة، إلا أن العملية القانونية والشفافة التي نفذها مجلس الخبراء كانت ردًا واضحًا على تلك الحملات.

واضاف: ثالثًا؛ آية الله السيد مجتبى الخامنئي هو ابن القائد الكبير الذي شارك لفترات طويلة في نضالات ما قبل الثورة وما بعدها، وهو ايضا قد حضر بعد الثورة في مختلف المجالات، وتربى في مدرسة القيادة. وإن شاء الله سيكون وجوده مصدر خير وبركة، ومع تعاليمه المستقاة من والده العظيم، سيكون قادرًا على توجيه البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة.



رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني

وقال: النقطة الاخيرة هي ان القيادة الجديدة يجب أن تكون رمزًا للوحدة الوطنية، وعلى الجميع دعم هذا المسار، خاصة في ظل الحاجة الماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والتعاون. وبما انه على القائد قيادة البلاد بحزم في ظروف الحرب، ينبغي على من يفكر بمستقبل إيران، خصوصًا في مواجهة التحديات الحالية مع الأعداء، تجاوز الخلافات السابقة والالتفاف حول محور القيادة الجديدة لضمان الانتصار في هذه المعركة.

واعرب لاريجاني عن أمله أن يقود عهد القيادة الجديدة إيران نحو التنمية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير المزيد من الاستقرار والرفاهية للشعب.

