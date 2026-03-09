الأركان الإيرانية: سنبقى أكثر قوة وصلابة تحت أوامر السيد القائد مجتبى الخامنئي

وجاء في بيان القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، لمناسبة انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائدا جديدا للثورة الاسلامية، تاكيدها على الاستعداد الثابت تحت قيادة القائد الثالث للثورة الإسلامية واعلنت أنها ستظل في الساحة تحت أوامر وتوجيهات الولي الفقيه المنتخب من مجلس الخبراء.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في بيانها: تتقدم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، مجددًا، بالتعازي بمناسبة استشهاد قائد الأمة الإسلامية، الإمام آية الله العظمى الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، وتبارك اختيار الولي الفقيه وقائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، من قبل ممثلي مجلس خبراء القيادة، لبقية الله الأعظم (أرواحنا له الفداء) وللشعب الكريم، المخلص، البصير والمتمسك بالولاية.

واضاف البيان: اعلن جميع عناصر القوات المسلحة الإيرانية، من قادة ومقاتلين وأسرهم، بيعتهم لآية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، الفقيه الجامع للشروط، العادل، الواعي بعصره، السياسي، العالم العامل، الزاهد، الورع، المدير والحكيم، مؤكدين أنهم سيضعون كامل قدراتهم وجهودهم تحت قيادته، لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

وتابع: لقد أثبت اعضاء مجلس خبراء القيادة بحسن اختيارهم للقائد الجديد لعبور النظام المقدس للجمهورية الإسلامية من مرحلة تاريخية حرجة، حكمتهم وبصيرتهم، وهو أمر يستحق التقدير والثناء.

واكدت القوات المسلحة أنها ستظل تحت أوامر وتوجيهات ولي الفقيه المنتخب من مجلس الخبراء، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (مد ظله العالي)، أكثر قوة وصلابة وجهادية من السابق، لحفظ مكتسبات الثورة الإسلامية في الساحة. كما ستجعل أعداء الأمة الإسلامية، وخاصة أمريكا المجرمة وأعداء النظام، يندمون على أي اعتداء أو تعدٍ ضد المسلمين والشعب الإيراني المؤمن والصبور والمخلص والثوري، وستصمد حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز في حماية مصالح وأمن البلاد من مؤامرات أعداء الإسلام وإيران العزيزة.