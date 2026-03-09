ترامب: قرار إنهاء العدوان على إيران سيتخذ بالاشتراك مع 'نتنياهو'

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان هو صاحب القرار الوحيد بشأن إنهاء العملية العدوانية ضد إيران أم أن نتنياهو سيكون له رأي أيضًا؟ حيث اكد ترامب بأن قرار إنهاء العدوان سيُتخذ بالاشتراك مع رئيس وزراء کیان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبدأت الولايات المتحدة وكيان "إسرائيل" المحتل لفلسطين، في 28 شباط/فبراير شنّ عدوان جديد على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.

وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وبررت واشنطن وتل أبيب بدء عدوانهما العسكري بأنه كان ضربة استباقية بسبب ما زعمته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي (السلمي)، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

وفي اليوم الأول من العدوان الهجومي استشهد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي.