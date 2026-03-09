عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
رئيس السلطة القضائية: انتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي مصدر أمل للشعب الإيراني
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

ترامب: قرار إنهاء العدوان على إيران سيتخذ بالاشتراك مع 'نتنياهو'

الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش
ترامب: قرار إنهاء العدوان على إيران سيتخذ بالاشتراك مع 'نتنياهو'
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين، ان قرار إنهاء العدوان الصهيواميركي ضد إيران سيتخذ بالاشتراك مع نتنياهو، مؤكدا اعتقاده بانه "قرار مشترك إلى حد ما".

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان هو صاحب القرار الوحيد بشأن إنهاء العملية العدوانية ضد إيران أم أن نتنياهو سيكون له رأي أيضًا؟ حيث اكد ترامب بأن قرار إنهاء العدوان سيُتخذ بالاشتراك مع رئيس وزراء کیان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبدأت الولايات المتحدة وكيان "إسرائيل" المحتل لفلسطين، في 28 شباط/فبراير شنّ عدوان جديد على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.

وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وبررت واشنطن وتل أبيب بدء عدوانهما العسكري بأنه كان ضربة استباقية بسبب ما زعمته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي (السلمي)، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

وفي اليوم الأول من العدوان الهجومي استشهد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي.

