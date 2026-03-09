عراقجي يهنئ بانتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائدا للثورة الاسلامية

وقال الوزير عباس عراقجي في بيان الوزارة: "إن هذا الاختيار، في الوضع الراهن والخطير للبلاد، كفيل بلا شك بتأمين سيادتها الوطنية وعدم تجزئة أرض الوطن وسيؤدي إلى تعزيز الوحدة والتماسك الوطني".

واضاف البيان: "أنا و مع جميع الدبلوماسيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم السفراء ومدراء القنصليات والعديد من رؤساء وفود بلادنا في الخارج و المدراء و نوابهم والموظفين في وزارة الخارجية، نعلن البيعة لقائد الثورة الإسلامية ونلتزم بعدم التأخر لحظة واحدة في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني العظيم وتعزيز المصالح والأمن الوطني وتحقيق الأهداف العليا للثورة الإسلامية الإيرانية".

وكان مجلس خبراء القيادة ، أعلن بأغلبية ساحقة من الأصوات، اختيار آية الله الحاج السيد مجتبى الخامنئي قائداً ثالثاً للثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يذكر، ان آية الله الحاج السيد مجتبى الخامنئي، هو الابن الثاني للقائد والمرجع الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وُلِد عام 1969 في مدينة مشهد المقدسة.