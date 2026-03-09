موجة جديدة لعمليات حرس الثورة: صواريخ تشتعل في سماء الأراضي المحتلة

وجاء في بيان الحرس الثوري مخاطبا المستوطنين في الاراضي المحتلة "لا تنسوا الأوضاع الصعبة لسماع صفارات الإنذار بشكل متتالي، وسيستمر القصف الكثيف فوق رؤوسكم..وستشتد الأوضاع لحظة بلحظة، وسيضيق الخناق عليكم أكثر."

كما جاء في البيان ان المواجهات بين الصهاينة أثناء فرارهم من مطار "بن غوريون" تشير إلى حقيقة الوضع الصعب والمأساوي للنظام الضعيف.



وفي الموجة السابقة (الحادية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"وفي الخطوة العملية الهجومية الأولى لهم تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد مجتبي خامنئي، استهدف حرس الثورة الاسلامية وبشعار "لبّيك يا خامنئي"، أهدافًا عسكرية للمتعدين الأمريكيين والصهاينة في المنطقة والأراضي المحتلة بصواريخ ثقيلة للغاية.

وقام أبطال سلاح الجو-الفضاء في الحرس الثوري بإطلاق صواريخ "قدير، خرمشهر، وخيبرشكن" على خمسة قواعد استراتيجية أمريكية في المنطقة، خصوصًا أسطول البحرية الأميركية الخامسة والقواعد العسكرية لكيان الاحتلال الصهيوني في مناطق تل أبيب وحيفا، وضربوها بضرباتهم القوية.