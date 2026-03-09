عاجل:
رئيس الإسعاف في #إيران: تضرر 29 مستشفى و41 مركزا صحيا و18 مركز إسعاف منذ بدء الحرب
الاحتلال يعلن ارتفاع عدد المصابين نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه وسط فلسطين إلى 4
السيد الحوثي: الطغيان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ المخطط الشيطاني الصهيوني تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط" وتمكين "إسرائيل الكبرى"
السيد الحوثي: نؤكد وقوفنا وتضامننا مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان والطغيان الأمريكي والإسرائيلي
السيد الحوثي: إنجاز هذا الاستحقاق كان بلسما للجرح الكبير باستشهاد الإمام علي خامنئي رضوان الله عليه للشعب الإيراني المسلم وكل المتضامنين معه
السيد الحوثي: إنجاز هذا الاستحقاق يوجه صفعة كبيرة لطغاة العصر المعتدين أمريكا و"إسرائيل" وخيبة أمل كبرى لهم
قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يهنئ الشعب الإيراني ومؤسساته الرسمية وحرسه الثوري باختيار القائد الثالث للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبی خامنئي
مصادر عراقية: دوي عدة انفجارات في قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية ببغداد
وزير الخارجية العماني: المصالح الإقليمية والأمريكية ستتحقق من خلال وقف إطلاق النار فورا والعودة للدبلوماسية
عراقجي: هذه الحرب موجهة ضد المنطقة بأكملها وأزمة مضيق هزم ناتجة عن العدوان الأمريكي الصهيوني

موجة جديدة لعمليات حرس الثورة: صواريخ تشتعل في سماء الأراضي المحتلة

الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في بيان عن تنفيذ الموجة الثانية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" برمز "لبّيك يا خامنئي" ضد أهداف بشمال ووسط الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ "قدير"و"خرمشهر" التدميرية.

وجاء في بيان الحرس الثوري مخاطبا المستوطنين في الاراضي المحتلة "لا تنسوا الأوضاع الصعبة لسماع صفارات الإنذار بشكل متتالي، وسيستمر القصف الكثيف فوق رؤوسكم..وستشتد الأوضاع لحظة بلحظة، وسيضيق الخناق عليكم أكثر."

كما جاء في البيان ان المواجهات بين الصهاينة أثناء فرارهم من مطار "بن غوريون" تشير إلى حقيقة الوضع الصعب والمأساوي للنظام الضعيف.

وفي الموجة السابقة (الحادية والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"وفي الخطوة العملية الهجومية الأولى لهم تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد مجتبي خامنئي، استهدف حرس الثورة الاسلامية وبشعار "لبّيك يا خامنئي"، أهدافًا عسكرية للمتعدين الأمريكيين والصهاينة في المنطقة والأراضي المحتلة بصواريخ ثقيلة للغاية.

وقام أبطال سلاح الجو-الفضاء في الحرس الثوري بإطلاق صواريخ "قدير، خرمشهر، وخيبرشكن" على خمسة قواعد استراتيجية أمريكية في المنطقة، خصوصًا أسطول البحرية الأميركية الخامسة والقواعد العسكرية لكيان الاحتلال الصهيوني في مناطق تل أبيب وحيفا، وضربوها بضرباتهم القوية.

