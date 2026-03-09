عاجل:
رئيس الإسعاف في #إيران: تضرر 29 مستشفى و41 مركزا صحيا و18 مركز إسعاف منذ بدء الحرب
الاحتلال يعلن ارتفاع عدد المصابين نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه وسط فلسطين إلى 4
السيد الحوثي: الطغيان الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ المخطط الشيطاني الصهيوني تحت عنوان "تغيير الشرق الأوسط" وتمكين "إسرائيل الكبرى"
السيد الحوثي: نؤكد وقوفنا وتضامننا مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني المسلم في مواجهة العدوان والطغيان الأمريكي والإسرائيلي
السيد الحوثي: إنجاز هذا الاستحقاق كان بلسما للجرح الكبير باستشهاد الإمام علي خامنئي رضوان الله عليه للشعب الإيراني المسلم وكل المتضامنين معه
السيد الحوثي: إنجاز هذا الاستحقاق يوجه صفعة كبيرة لطغاة العصر المعتدين أمريكا و"إسرائيل" وخيبة أمل كبرى لهم
قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يهنئ الشعب الإيراني ومؤسساته الرسمية وحرسه الثوري باختيار القائد الثالث للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبی خامنئي
مصادر عراقية: دوي عدة انفجارات في قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية ببغداد
وزير الخارجية العماني: المصالح الإقليمية والأمريكية ستتحقق من خلال وقف إطلاق النار فورا والعودة للدبلوماسية
عراقجي: هذه الحرب موجهة ضد المنطقة بأكملها وأزمة مضيق هزم ناتجة عن العدوان الأمريكي الصهيوني

الحرب على إيران تضرب الاقتصاد الإسرائيلي: تحذيرات من الركود والخسائر الكبيرة

الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦
٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش
في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين كيان الإحتلال وإيران، لا تقتصر تداعيات المواجهة على الجانب الأمني والعسكري فحسب، بل تمتد لتطال الاقتصاد أيضا.

فبعد أسبوع فقط من اندلاع الحرب، بدأت المؤشرات الاقتصادية تظهر آثارا واضحة داخل الكيان وسط تقلبات في الأسواق وتراجع في بعض القطاعات الحيوية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق لمراسلنا خضر شاهين من القدس المحتلة..

الأسهم الأمريكية تتجرع الكأس المرة .. وداو جونز يفقد 966 نقطة

النقد الدولي يحذر من تأثير الحرب على الأسواق والطاقة

صندوق النقد الدولي: نمو الدين الحكومي الأمريكي يهدد الاقتصادي العالمي

