الحرب على إيران تضرب الاقتصاد الإسرائيلي: تحذيرات من الركود والخسائر الكبيرة الإثنين ٠٩ مارس ٢٠٢٦ ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين كيان الإحتلال وإيران، لا تقتصر تداعيات المواجهة على الجانب الأمني والعسكري فحسب، بل تمتد لتطال الاقتصاد أيضا. فبعد أسبوع فقط من اندلاع الحرب، بدأت المؤشرات الاقتصادية تظهر آثارا واضحة داخل الكيان وسط تقلبات في الأسواق وتراجع في بعض القطاعات الحيوية. للمزيد إليكم الفيديو المرفق لمراسلنا خضر شاهين من القدس المحتلة.. كلمات دليلية الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف الحرب الحرب الإسرائيلي والأمريكي على إيران