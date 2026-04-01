عاجل:
ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف الناتو: لقد فقدنا رادارات في الهجمات الإيرانية يصعب استبدالها
"إسرائيل هيوم": عودة المستنقع اللبناني.. والآن يعترف ضباط كبار أن الوضع أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب
"الأخبار":  المساعي الخاصة بترتيب زيارة لعون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً
وزراء اقتصاد دول آسيان: الحرب في "الشرق الأوسط" تشكل تهديداً ⁠متزايداً لأمن الطاقة العالمي
وزراء اقتصاد دول آسيان: حرب "الشرق الأوسط" ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو الاقتصاد
مدفعية الإحتلال تقصف أطراف بلدة الحنية في جنوب لبنان
عراقجي یؤكد باتصال مع نظيره السويسري أن انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز نتيجة للعدوان الصهيوأمريكي
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة

احتجاج إيراني رسمي على استخدام أجواء دول عربية في العدوان الصهيوني الأمريكي

الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٦
٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
احتجاج إيراني رسمي على استخدام أجواء دول عربية في العدوان الصهيوني الأمريكي
وجهت الجمهورية الاسلامية الايرانية احتجاجًا رسميًا جديدًا إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات والسعودية وقطر والكويت، على خلفية استخدام أراضي وأجواء هذه الدول في شن هجمات امريكية صهيونية ضدها.

وأعلنت طهران، في رسائل رسمية وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، رفضها القاطع للأعمال العدوانية، مطالبة الدول المعنية بالالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم الانخراط في أي أنشطة تستهدف أمنها وسيادتها.

وجاء في جانب من الرسائل التي وجهها سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة الى الامين العام للمنظمة ورئيس مجلس الامن الدولي: نظرا للمسؤولية الدولية الناجمة عن وضع الاراضي تحت التصرف لارتكاب اعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة على اراضي دولة ثالثة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت احتجاجها الشديد والحازم تجاه الاعمال غير القانونية المشار اليها.

واضاف: ان ايران تطلب بقوة من الامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت التزام مبادئ حسن الجوار والحيلولة دون استغلال اراضيها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن التزامها بمبدا حسن الجوار واحترام سيادة الامارات والسعودية وقطر والكويت، تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمقتضية ومنها الحق الاصيل في الدفاع المشروع، بهدف صون سيادتها وسلامة اراضيها واستقلالها السياسي.

وصرح انه وفقا للتحقيقات والتقييمات المنجزة من قبل القوات المسلحة الايرانية، فقد تاكد استخدام المعتدين لاراضي هذه الدول الاربع واجوائها للتخطيط والاعداد والتجهيز وتنفيذ الهجمات الجوية غير القانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واورد ايرواني في الرسائل بعض الحالات التي تم تسجيل اوقاتها بدقة كنماذج في هذا السياق فيما يتعلق باستخدام اراضي هذه الدول واجوائها للعدوان على ايران.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

إيران تدعو مجلس الأمن لإدانة تهديدات ترامب

إيران تدعو مجلس الأمن لإدانة تهديدات ترامب

0% ...

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد

قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة

شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة

شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية

شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين

شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية