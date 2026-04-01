احتجاج إيراني رسمي على استخدام أجواء دول عربية في العدوان الصهيوني الأمريكي

وأعلنت طهران، في رسائل رسمية وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، رفضها القاطع للأعمال العدوانية، مطالبة الدول المعنية بالالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم الانخراط في أي أنشطة تستهدف أمنها وسيادتها.

وجاء في جانب من الرسائل التي وجهها سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة الى الامين العام للمنظمة ورئيس مجلس الامن الدولي: نظرا للمسؤولية الدولية الناجمة عن وضع الاراضي تحت التصرف لارتكاب اعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة على اراضي دولة ثالثة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت احتجاجها الشديد والحازم تجاه الاعمال غير القانونية المشار اليها.

واضاف: ان ايران تطلب بقوة من الامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت التزام مبادئ حسن الجوار والحيلولة دون استغلال اراضيها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن التزامها بمبدا حسن الجوار واحترام سيادة الامارات والسعودية وقطر والكويت، تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمقتضية ومنها الحق الاصيل في الدفاع المشروع، بهدف صون سيادتها وسلامة اراضيها واستقلالها السياسي.

وصرح انه وفقا للتحقيقات والتقييمات المنجزة من قبل القوات المسلحة الايرانية، فقد تاكد استخدام المعتدين لاراضي هذه الدول الاربع واجوائها للتخطيط والاعداد والتجهيز وتنفيذ الهجمات الجوية غير القانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واورد ايرواني في الرسائل بعض الحالات التي تم تسجيل اوقاتها بدقة كنماذج في هذا السياق فيما يتعلق باستخدام اراضي هذه الدول واجوائها للعدوان على ايران.