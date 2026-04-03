ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام
غارات إسرائيلية على بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان
رئيس وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني مهدي رحيمي: ما دام هناك حصار بحري لن تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي أبداً
السيد مجتبى الخامنئي: على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهاد الاقتصادي والثقافي
السيد مجتبى الخامنئي: الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم جزءا من قدراتها الفريدة في المواجهة مع أعداء تقدمها
آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كما يُقدّم الشعب الإيراني دعما لائقا للقوات العسكرية من خلال تواجده في الميادين والساحات فإن عليه مساندة المعلمين والعمال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كم كلف دافعي الضرائب الأميركيين لكي يشرف وزير حربهم على المذبحة المتعمدة لطلاب مدرسة ميناب؟
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"

مصر: نواصل العمل على تخفيف التصعيد في المنطقة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الخميس، أن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة لخفض التصعيد في المنطقة وعدم اتساع رقعة الصراع ونطاقه.

وصرح بدر عبد العاطي خلال مقابلة مع RT بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواصل ويتابع هذه الجهود بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لأن مصر دولة رئيسية في المنطقة ومعنية في المقام الأول بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأفاد بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال خفض التصعيد وعدم اتساع رقعة الصراع ونطاقه، فضلا عن العمل على تعزيز الحلول الدبلوماسية والسياسية.

وأضاف: "كان هناك اتصال هاتفي هام بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين منذ يومين وكانت المواقف مشتركة فيما يتعلق بالعمل على خفض التصعيد واحتواء الصراع والحيلولة دون اتساع نطاقه حتى لا تنزلق المنطقة برمتها إلى فوضى كاملة".

ولفت الوزير قائلا: "أظن أن الكل خاسر والكل يدفع ثمنا سواء من دول المنطقة أو العالم.. وكما نرى التأثير على أمن الطاقة والأمن الغذائي وأيضا تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يؤثر على سلاسل الإمداد وكل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية وخاصة فيما يتعلق بمكونات الأسمدة ونحن الآن في موسم الزراعة وبالتالي هذه سلعة حيوية إلى جنب النفط والغاز الطبيعي المسال".

وأوضح أنها كلها سلعة مهمة للغاية، ونأمل في خفض التصعيد وأن نطور ونزكي الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبار أن ذلك سيكون شديد الإيجابية على الاستقرار وأيضا على الاقتصاد العالمي من خلال وقف الموجات التضخمية الحالية وأيضا الزيادات المرتفعة في الأسعار نظرا لتعطل عمليات النقل والشحن وسلاسل الإمداد.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة تعمل على عدم توسع نطاق الصراع وتعمل على احتوائه لأن التصعيد سيكون خطيرا جدا على المنطقة وعلى استقرارها.

