الحرس الثوري ينفي صلته بالهجوم على السفارة الأمريكية بالرياض ويحذر..

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في البيان رقم 54 لعملية "الوعد الصادق 4":

نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال، تعرضت سفارة الولايات المتحدة في الرياض لهجوم، ونعلن بموجب ذلك أن هذا الحادث لا علاقة له إطلاقا بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى استراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة، فإن هذا العمل تمّ حتما من قبل الصهاينة.

وقد تم الإعلان مسبقا وبشكل واضح عن بنك أهداف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم توجيه التحذيرات اللازمة للدول المجاورة والإسلامية بشأن إثارة الفتن من قبل الكيان الصهيوني في المنطقة.

وعلى دول منطقة غرب آسيا أن تكون يقِظة إزاء الفتنة التي يثيرها التيار الأمريكي-الصهيوني بهدف زعزعة الاستقرار وتدمير المنطقة.