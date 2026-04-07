عاجل:
ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف الناتو: لقد فقدنا رادارات في الهجمات الإيرانية يصعب استبدالها
"إسرائيل هيوم": عودة المستنقع اللبناني.. والآن يعترف ضباط كبار أن الوضع أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب
"الأخبار":  المساعي الخاصة بترتيب زيارة لعون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً
وزراء اقتصاد دول آسيان: الحرب في "الشرق الأوسط" تشكل تهديداً ⁠متزايداً لأمن الطاقة العالمي
وزراء اقتصاد دول آسيان: حرب "الشرق الأوسط" ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو الاقتصاد
مدفعية الإحتلال تقصف أطراف بلدة الحنية في جنوب لبنان
عراقجي یؤكد باتصال مع نظيره السويسري أن انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز نتيجة للعدوان الصهيوأمريكي
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة

إيرواني يدعو السعودية والامارات للالتزام بمبادئ حسن الجوار

الثلاثاء ٠٧ أبريل ٢٠٢٦
٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
إيرواني يدعو السعودية والامارات للالتزام بمبادئ حسن الجوار
حثَّ سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، كلا من السعودية والإمارات بشدة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيهما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالتين وجههما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: "نظرًا للمسؤولية الدولية للدول الناجمة عن إتاحة أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن احتجاجها الشديد والحازم على هذه الأعمال غير القانونية المذكورة أعلاه".

وصرح إيرواني قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحث المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشدة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيهما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد السفير الإيراني قائلاً: مع التزامها بمبدأ حسن الجوار واحترامها لسيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، لحماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

اقرأ وتابع المزيد:

إيرواني: الهجمات على الجامعات وحشية وغير مسبوقة في التاريخ المعاصر

وقال انه استنادًا إلى عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبيّن أن المعتدين ما زالوا يستخدمون أراضي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومجالهما الجوي للتخطيط والإعداد والتجهيز وتنفيذ هجمات عسكرية غير مشروعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واورد ايرواني امثلة مرفقة باوقات زمنية معينة لبعض حالات العدوان على ايران انطلاقا من اراضي الدولتين المذكورتين.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد

قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة

شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة

شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية

شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين

شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية