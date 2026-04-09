عراقجي يتحادث مع نظيره العراقي حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

وناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في هذا الاتصال الهاتفي، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان عراقجي قد اجرى أمس أيضا مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والعراق وإسبانيا، حيث بحث عراقجي مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما جرت مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسبانيا ناقش خلالها وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألفاريز، آخر التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المباحثات لاحقاً.