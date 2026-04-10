السعودية ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران واميركا

وفي هذا الاتصال، الذي يُعد أول اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره السعودي بعد العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران، شرح وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات في المنطقة عقب إعلان وقف إطلاق النار، مؤكداً على نهج إيران المسؤول، وصرح قائلاً: "للأسف، شنت الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران مرتين في خضم المفاوضات النووية، وهذه المرة ايضا حيث لم تلتئم أي مفاوضات ودبلوماسية بعد، تتصرف بما يخالف التزاماتها".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده لوقف إطلاق النار والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعرب فيصل بن فرحان عن أمله في أن يمهد وقف إطلاق النار الحالي الطريق لإنهاء الحرب بشكل كامل وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين صباح الأربعاء ، وتقرر عقد مفاوضات بهذا الشأن بين الجانبين في إسلام آباد بباكستان، الجمعة.