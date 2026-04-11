مطارات أوروبا مهددة بنقص "منهجياً" في وقود الطائرات

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦
٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
مطارات أوروبا مهددة بنقص
حذر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن مطارات الاتحاد الأوروبي سوف تواجه نقصا منهجيا في وقود الطائرات إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 3 أسابيع.

وقال المجلس الدولي للمطارات في خطاب نقلت صحيفة فايننشال تايمز جانبا منه إن المخزونات من وقود الطائرات في المطارات الأووربية تتراجع، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود بسبب تداعيات إتساع رقعة الحرب علی إيران.

وحذر الاتحاد، في خطابه الموجه لمفوض النقل بالاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزي كوستاس، من تصاعد المخاوف لدى صناعة الطيران الأوروبية من نقص وقود الطائرات، وطالب المفوضية الأوروبية بالقيام بإجراءات استباقية لمنع وقوع أزمة في الوقود.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الدول الآسيوية، مثل فيتنام، بدأت في ترشيد استخدام وقود الطائرات بسبب الأزمة، لكن أوروبا لم تصل بعد لهذه المرحلة على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات.

ارتفاع أسعار وقود الطائرات
وارتفعت أسعار وقود الطائرات القياسية في شمال غرب أوروبا إلى 1573 دولارا للطن، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، مقابل نحو 750 دولارًا للطن قبل الحرب الصهيوامريكية على إيران، ما يعني أنها ارتفعت بأكثر من الضعف.

في سياق الأزمة القائمة سارعت شركات الطيران إلى تقليص مساراتها وخفض التكاليف، خصوصا في ظلّ تضخّم فواتير الوقود وبدء العملاء المتردّدين بإعادة التفكير في خطط سفرهم، وهو وضع قد يستمر حتى في حال صمدت الهدنة في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران رحلاتها في منطقة الخليج الفارسي بشكل شبه كامل، إذ أعلنت شركة "إير فرانس" هذا الأسبوع تمديد تعليق رحلاتها حتى الثالث من مايو/أيار المقبل.

