عراقجی یتباحث ونظيريه السعودي والقطري أحدت التطورات الاقليمية

وناقش وزير الة الايراني "عباس عراقجي" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان" أهم القضايا الإقليمية والثنائية خلال محادثة هاتفية اليوم الاثنين، حيث تناولا آخر مستجدات التطورات الإقليمية و المفاوضات الاخيرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.



الى ذلك بحث الوزير عراقجي بنظيره القطري هاتفياً اليوم بشأن آخر التطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد.

وتبادل عراقجي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري خلال مكالمة هاتفية، وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد.

كما تحدث الوزير عراقجي الليلة الماضية مع نظيره الفرنسي بشأن هذه المفاوضات.