ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف الناتو: لقد فقدنا رادارات في الهجمات الإيرانية يصعب استبدالها
"إسرائيل هيوم": عودة المستنقع اللبناني.. والآن يعترف ضباط كبار أن الوضع أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب
"الأخبار":  المساعي الخاصة بترتيب زيارة لعون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً
وزراء اقتصاد دول آسيان: الحرب في "الشرق الأوسط" تشكل تهديداً ⁠متزايداً لأمن الطاقة العالمي
وزراء اقتصاد دول آسيان: حرب "الشرق الأوسط" ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو الاقتصاد
مدفعية الإحتلال تقصف أطراف بلدة الحنية في جنوب لبنان
عراقجي یؤكد باتصال مع نظيره السويسري أن انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز نتيجة للعدوان الصهيوأمريكي
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة

عراقجی یتباحث ونظيريه السعودي والقطري أحدت التطورات الاقليمية

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦
١١:٢٤ بتوقيت غرينتش
عراقجی یتباحث ونظيريه السعودي والقطري أحدت التطورات الاقليمية
بحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع نظيريه السعودي والقطري هاتفيا بشأن المفاوضات الايرانية الاميركية التي جرت في باكستان وآخر التطورات في المنطقة .

وناقش وزير الة الايراني "عباس عراقجي" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان" أهم القضايا الإقليمية والثنائية خلال محادثة هاتفية اليوم الاثنين، حيث تناولا آخر مستجدات التطورات الإقليمية و المفاوضات الاخيرة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

الى ذلك بحث الوزير عراقجي بنظيره القطري هاتفياً اليوم بشأن آخر التطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد.

وتبادل عراقجي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري خلال مكالمة هاتفية، وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد.

كما تحدث الوزير عراقجي الليلة الماضية مع نظيره الفرنسي بشأن هذه المفاوضات.

عراقجي: واشنطن لم تستخلص العبر وأفشلت تفاهما كان وشيكا

عراقجي يحذر واشنطن من دور نتنياهو في تقويض الجهود الدبلوماسية

ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف الناتو: لقد فقدنا رادارات في الهجمات الإيرانية يصعب استبدالها

"إسرائيل هيوم": عودة المستنقع اللبناني.. والآن يعترف ضباط كبار أن الوضع أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب

"الأخبار":  المساعي الخاصة بترتيب زيارة لعون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً

وزراء اقتصاد دول آسيان: الحرب في "الشرق الأوسط" تشكل تهديداً ⁠متزايداً لأمن الطاقة العالمي

وزراء اقتصاد دول آسيان: حرب "الشرق الأوسط" ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو الاقتصاد

مدفعية الإحتلال تقصف أطراف بلدة الحنية في جنوب لبنان

رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد أداء الأمم المتحدة تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 55 ضحية في ريف حلب

بقائي: أميركا غير جادة في رفع العقوبات ولم تتعلم من اخطائها السابقة

ولايتي: التاريخ ليس للبيع

