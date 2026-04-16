عاجل:
محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان
مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان
الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها
قاآني: حراك أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة يمثل تصاعداً في نهضة نضال شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال
قائد قوة القدس العميد قاآني: اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" من قبل المجرمين الصهاينة مصداق للإرهاب الدولي
المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار والدبلوماسية
إعلام العدو: ما لا يقل عن 16 منشأة أميركية في الشرق الأوسط تعرّضت لضربات إيرانية دقيقة وقُدِّرت الأضرار بـ50 مليار دولار
مصادر سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حرش كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي بـ4 قذائف مدفعية

النفط يعاود الصعود في آسيا مدعوما ببيانات الصين

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦
٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش
النفط يعاود الصعود في آسيا مدعوما ببيانات الصين
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية بشكل طفيف، مدعومة ببيانات نمو اقتصادي أقوى من المتوقع في الصين، ما عزز التوقعات بزيادة الطلب في أكبر مستورد للخام عالميا.

إلا أن الخام لا يزال تحت ضغط خسائر حادة تكبدها هذا الأسبوع، في ظل استمرار تأثير التوقعات بإمكانية تخفيف التوترات بين أمريكا وإيران، واستئناف محادثات وقف إطلاق النار، والتي حدّت من أي مكاسب إضافية.

وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.1% إلى 95.06 دولارًا للبرميل، فيما استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 88.06 دولارًا للبرميل. وفق وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2026، بدعم من قوة الطلب على الصادرات، إلى جانب تحسن نسبي في الاستهلاك المحلي بعد سنوات من الأداء الضعيف.

وساهمت هذه القراءة في تعزيز التفاؤل بشأن الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة للخام عالميًا.

وتكبدت أسعار النفط خسائر ملحوظة هذا الأسبوع، مع ترويج مسئولين أمريكيين لاحتمال استئناف محادثات السلام مع إيران، عقب جولة من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تسفر عن نتائج ملموسة.

لكن العوامل الجيوسياسية لا تزال تضغط على السوق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية والتوترات بين الأطراف المعنية.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية هذا الأسبوع، بعد تحذيرات من كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك بشأن ضعف الطلب، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن العدوان الصهيوأمريكي على ايران.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مصدر تجاري صيني: تصاعدت خسائر واشنطن بمواجهتها إيران دون تحقيق أي نتائج تُذكر

مصدر تجاري صيني: تصاعدت خسائر واشنطن بمواجهتها إيران دون تحقيق أي نتائج تُذكر

مبعوث بوتين يتوقع تجاوز أسعار النفط 150 دولارا 

مبعوث بوتين يتوقع تجاوز أسعار النفط 150 دولارا 

سعر برميل النفط يقفز إلى 105.25 دولار عقب إعلان أمريكي بشأن مضيق هرمز

سعر برميل النفط يقفز إلى 105.25 دولار عقب إعلان أمريكي بشأن مضيق هرمز

أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب 'حصار الموانئ الإيرانية'

أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب 'حصار الموانئ الإيرانية'

0% ...

آخرالاخبار

نائب رئيس البرلمان: إيران قادرة على تأمین أمن المنطقة

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً على المقترح الأمريكي

وزيرا خارجية إيران واليابان يبحثان الجهود الرامية لإنهاء الحرب

وسائل إعلام عبرية: إحباط داخل "الجيش" في ظل غياب حلّ لتهديد المحلّقات المفخخة والمسيّرات

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان

نائب وزير الخارجية: قدمنا مقترح لإنهاء الحرب والكرة الآن في ملعب أمريكا

مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان

الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها

الصين تتحدى العقوبات الأمريكية قضائيا

الأكثر مشاهدة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

الولايات المتحدة توقع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر لبيعها أنظمة باتريوت

ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام

إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد "أسطول الصمود العالمي"

وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين_بعال قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيدة و7 جرحى من بينهم 3 سيدات

صحيفة ذا هيل: استطلاع رأي جديد يكشف أن 6 من كل 10 أمريكيين يحاولون تجنب الأخبار المتعلقة بترامب