النفط يعاود الصعود في آسيا مدعوما ببيانات الصين

إلا أن الخام لا يزال تحت ضغط خسائر حادة تكبدها هذا الأسبوع، في ظل استمرار تأثير التوقعات بإمكانية تخفيف التوترات بين أمريكا وإيران، واستئناف محادثات وقف إطلاق النار، والتي حدّت من أي مكاسب إضافية.

وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.1% إلى 95.06 دولارًا للبرميل، فيما استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 88.06 دولارًا للبرميل. وفق وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2026، بدعم من قوة الطلب على الصادرات، إلى جانب تحسن نسبي في الاستهلاك المحلي بعد سنوات من الأداء الضعيف.

وساهمت هذه القراءة في تعزيز التفاؤل بشأن الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة للخام عالميًا.

وتكبدت أسعار النفط خسائر ملحوظة هذا الأسبوع، مع ترويج مسئولين أمريكيين لاحتمال استئناف محادثات السلام مع إيران، عقب جولة من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تسفر عن نتائج ملموسة.

لكن العوامل الجيوسياسية لا تزال تضغط على السوق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية والتوترات بين الأطراف المعنية.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية هذا الأسبوع، بعد تحذيرات من كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك بشأن ضعف الطلب، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن العدوان الصهيوأمريكي على ايران.