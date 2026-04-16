وزير الجهاد الزراعي: العدوان على إيران يفاقم أزمة الأمن الغذائي عالمياً

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير نوري قزلجة على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة بالدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزيا.

واضاف ان التطورات الاقليمية وتبعاتها على الأمن الغذائي تشكل احد المحاور المهمة لمشاركة ايران في الاجتماع موضحا انه تطرق في كلمته الى تداعيات الحرب المفروضة وآثارها على المنطقة والعالم.

واوضح ان هذه الحرب لا تقتصر على ايران وحدها، بل ان تداعياتها قد طالت العالم، بما في ذلك شح الاسمدة الكيماوية لا سيما اليوريا وزيادة اسعار الطاقة ما ادى اجمالا الى حدوث ازمة جديدة في سلسلة توفير المواد الغذائية.

واشار الى موقف ايران تجاه هذه التطورات مؤكد انه تم في الاجتماع التاكيد على مقاومة الشعب الايراني والقوات المسلحة ومن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن ترضخ ابدا للضغوط والسلوكيات المخالفة للقوانين الدولية وستواصل مسار استقلالها واقتدارها الوطني.

وقال وزير الجهاد الزراعي الايراني في جانب اخر من كلمته، ان تطوير التجارة في مجال الامن الغذائي والتعاون في مجال انتاج المحاصيل العضوية ومشاريع الزراعة المشتركة وايجاد منصة الكترونية للامن الغذائي شكلت المحاور المتفق عليها بين الاعضاء، مشيرا الى ان المقترحات الايرانية لقيت ترحيبا في الاجتماع.

واصدر الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة بالدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في ختام عمله، بيانا شدد فيه على اهمية توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف في قطاع الزراعة وكذلك الدور المحوري لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي- التكنولوجي بين الدول الاعضاء.

جدير ذكره ان احد المحاور الرئيسية الذي اقترحته الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع وورد في بيانه الختامي هو ضرورة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية والصناعات التابعة وكذلك استقطاب الاستثمارات في المشاريع العلمية والتكنولوجية المشتركة.

وكذلك دعم تطوير التعاون بين الجامعات الزراعية والمؤسسات البحثية ومؤسسات الطب البيطري وحماية النباتات.