عاجل:
محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان
مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان
الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها
قاآني: حراك أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة يمثل تصاعداً في نهضة نضال شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال
قائد قوة القدس العميد قاآني: اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" من قبل المجرمين الصهاينة مصداق للإرهاب الدولي
المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار والدبلوماسية
إعلام العدو: ما لا يقل عن 16 منشأة أميركية في الشرق الأوسط تعرّضت لضربات إيرانية دقيقة وقُدِّرت الأضرار بـ50 مليار دولار
مصادر سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حرش كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي بـ4 قذائف مدفعية

وزير الجهاد الزراعي: العدوان على إيران يفاقم أزمة الأمن الغذائي عالمياً

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦
١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
وزير الجهاد الزراعي: العدوان على إيران يفاقم أزمة الأمن الغذائي عالمياً
قال وزير الجهاد الزراعي الإيراني غلام رضا نوري قزلجة إن العدوان على إيران أدى إلى تراجع الإنتاج ونقص الأسمدة الكيميائية وارتفاع أسعار الطاقة، ما ساهم في تفاقم أزمة الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير نوري قزلجة على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة بالدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزيا.

واضاف ان التطورات الاقليمية وتبعاتها على الأمن الغذائي تشكل احد المحاور المهمة لمشاركة ايران في الاجتماع موضحا انه تطرق في كلمته الى تداعيات الحرب المفروضة وآثارها على المنطقة والعالم.

واوضح ان هذه الحرب لا تقتصر على ايران وحدها، بل ان تداعياتها قد طالت العالم، بما في ذلك شح الاسمدة الكيماوية لا سيما اليوريا وزيادة اسعار الطاقة ما ادى اجمالا الى حدوث ازمة جديدة في سلسلة توفير المواد الغذائية.

واشار الى موقف ايران تجاه هذه التطورات مؤكد انه تم في الاجتماع التاكيد على مقاومة الشعب الايراني والقوات المسلحة ومن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن ترضخ ابدا للضغوط والسلوكيات المخالفة للقوانين الدولية وستواصل مسار استقلالها واقتدارها الوطني.

وقال وزير الجهاد الزراعي الايراني في جانب اخر من كلمته، ان تطوير التجارة في مجال الامن الغذائي والتعاون في مجال انتاج المحاصيل العضوية ومشاريع الزراعة المشتركة وايجاد منصة الكترونية للامن الغذائي شكلت المحاور المتفق عليها بين الاعضاء، مشيرا الى ان المقترحات الايرانية لقيت ترحيبا في الاجتماع.

واصدر الاجتماع العاشر لوزراء الزراعة بالدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في ختام عمله، بيانا شدد فيه على اهمية توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف في قطاع الزراعة وكذلك الدور المحوري لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي- التكنولوجي بين الدول الاعضاء.

جدير ذكره ان احد المحاور الرئيسية الذي اقترحته الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع وورد في بيانه الختامي هو ضرورة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية والصناعات التابعة وكذلك استقطاب الاستثمارات في المشاريع العلمية والتكنولوجية المشتركة.

وكذلك دعم تطوير التعاون بين الجامعات الزراعية والمؤسسات البحثية ومؤسسات الطب البيطري وحماية النباتات.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تحذير دولي من ارتفاع أسعار الغذاء

تحذير دولي من ارتفاع أسعار الغذاء

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن + فيديو

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن + فيديو

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن + فيديو

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن + فيديو

0% ...

آخرالاخبار

نائب رئيس البرلمان: إيران قادرة على تأمین أمن المنطقة

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً على المقترح الأمريكي

وزيرا خارجية إيران واليابان يبحثان الجهود الرامية لإنهاء الحرب

وسائل إعلام عبرية: إحباط داخل "الجيش" في ظل غياب حلّ لتهديد المحلّقات المفخخة والمسيّرات

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان

نائب وزير الخارجية: قدمنا مقترح لإنهاء الحرب والكرة الآن في ملعب أمريكا

مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان

الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها

الصين تتحدى العقوبات الأمريكية قضائيا

الأكثر مشاهدة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

الولايات المتحدة توقع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر لبيعها أنظمة باتريوت

ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام

إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد "أسطول الصمود العالمي"

وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين_بعال قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيدة و7 جرحى من بينهم 3 سيدات

صحيفة ذا هيل: استطلاع رأي جديد يكشف أن 6 من كل 10 أمريكيين يحاولون تجنب الأخبار المتعلقة بترامب