اتفاق مصري تركي باكستاني على تكثيف الجهود لدعم مسار إنهاء حرب ضد إيران

وأوضحت الخارجية المصرية، أن اللقاء الذي جمع بدر عبد العاطي، بكل من شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، شهد تبادل الرؤى إزاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وأكد اللقاء، وفق الخارجية المصرية، على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها بلاده واتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد، مشددا على "دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية"، كما أعرب عن "الأمل في أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل".