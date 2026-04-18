ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام
غارات إسرائيلية على بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان
رئيس وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني مهدي رحيمي: ما دام هناك حصار بحري لن تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي أبداً
السيد مجتبى الخامنئي: على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهاد الاقتصادي والثقافي
السيد مجتبى الخامنئي: الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم جزءا من قدراتها الفريدة في المواجهة مع أعداء تقدمها
آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كما يُقدّم الشعب الإيراني دعما لائقا للقوات العسكرية من خلال تواجده في الميادين والساحات فإن عليه مساندة المعلمين والعمال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كم كلف دافعي الضرائب الأميركيين لكي يشرف وزير حربهم على المذبحة المتعمدة لطلاب مدرسة ميناب؟
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦
٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش
اتفاق مصري تركي باكستاني على تكثيف الجهود لدعم مسار إنهاء حرب ضد إيران
شهد منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، لقاء جانبيا جمع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان، بجانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تناول التطورات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن اللقاء الذي جمع بدر عبد العاطي، بكل من شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، شهد تبادل الرؤى إزاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وأكد اللقاء، وفق الخارجية المصرية، على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها بلاده واتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد، مشددا على "دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية"، كما أعرب عن "الأمل في أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل".

