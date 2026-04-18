محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان
مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان
الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها
قاآني: حراك أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة يمثل تصاعداً في نهضة نضال شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال
قائد قوة القدس العميد قاآني: اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" من قبل المجرمين الصهاينة مصداق للإرهاب الدولي
المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار والدبلوماسية
إعلام العدو: ما لا يقل عن 16 منشأة أميركية في الشرق الأوسط تعرّضت لضربات إيرانية دقيقة وقُدِّرت الأضرار بـ50 مليار دولار
مصادر سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حرش كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي بـ4 قذائف مدفعية

صنعاء تدعو لمواجهة مخططات كيان الاحتلال بالصومال واعتبرتها "خطا أحمر"

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦
٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش
حذّرت حركة أنصار الله من استمرار التحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال، معتبرة أن ذلك يمثل "خطًا أحمر" لا يمكن القبول به، ومتوعدة بالتصدي له.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة التغيير والبناء في بيان نقلته قناة "المسيرة"، "إننا نرفض محاولات إسرائيل تنفيذ مخططات في الصومال"، مشيرة إلى خطوة تعيين سفير للكيان الإسرائيلي في هرجيسا.

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، وتمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدة أن المساعي الإسرائيلية لتحويل إقليم أرض الصومال إلى نقطة انطلاق لأنشطة تستهدف الصومال ودول المنطقة "لن يكتب لها النجاح".

كما دعت الوزارة الدول المطلة على البحر الأحمر، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في الصومال.

وأضاف البيان أن أي تواجد إسرائيلي في الصومال من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، فضلًا عن تأثيره على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأكدت دعمها للشعب الصومالي ووحدة أراضيه، مجددة رفضها لأي وجود إسرائيلي في الإقليم.

'أرض الصومال' الانفصالي يعرض على واشنطن استغلال معادنه وإقامة قواعد عسكرية

رسائل تحذيرية مصرية لـ'إسرائيل' وإثيوبيا بشأن الصومال

الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي

