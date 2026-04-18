صنعاء تدعو لمواجهة مخططات كيان الاحتلال بالصومال واعتبرتها "خطا أحمر"

وقالت وزارة الخارجية في حكومة التغيير والبناء في بيان نقلته قناة "المسيرة"، "إننا نرفض محاولات إسرائيل تنفيذ مخططات في الصومال"، مشيرة إلى خطوة تعيين سفير للكيان الإسرائيلي في هرجيسا.

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، وتمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدة أن المساعي الإسرائيلية لتحويل إقليم أرض الصومال إلى نقطة انطلاق لأنشطة تستهدف الصومال ودول المنطقة "لن يكتب لها النجاح".

كما دعت الوزارة الدول المطلة على البحر الأحمر، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في الصومال.

وأضاف البيان أن أي تواجد إسرائيلي في الصومال من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، فضلًا عن تأثيره على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأكدت دعمها للشعب الصومالي ووحدة أراضيه، مجددة رفضها لأي وجود إسرائيلي في الإقليم.