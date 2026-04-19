منظمة الحج والزيارة: سيتم ايفاد الحجاج الى الديار المقدسة قريبا

وقال رشيديان في تصريح له مساء السبت: "في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية ووزارة الحج والعمرة السعودية، تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاداء الحجاج الإيرانيين المناسك بعزة وسلامة وامن وكرامة".

واعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية في بيان لها أنه بموافقة كبار المسؤولين في البلاد، سيتوجه 30 ألفًا من أبناء الوطن إلى أرض الوحي لأداء فريضة الحج للعام الحالي.

وجاء في البيان الصحفي لمنظمة الحج والزيارة: في الوقت الذي يتزامن فيه انتصار الشعب الإيراني على العدو الصهيوني الأمريكي، ومع انطلاق عشرة الكرامة (الايام الفاصلة بين ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة "س" وذكرى ولادة الامام علي بن موسى الرضا "ع") وأسبوع الحج، وفي ضوء الخطط التي وضعتها هذه المنظمة بشأن إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى أرض الوحي وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الحج والعمرة السعودية والعقود المبرمة، مع ضمان الكرامة والعزة والأمن لهم، وبإذن وموافقة كبار المسؤولين في بلادنا، سنشهد بإذن الله، حضور أبناء وطننا في فريضة الحج في أرض الوحي للعام الحالي.

واضاف البيان: لهذا الغرض، ستبدأ عملية ايفاد الحجاج الإيرانيين وفقًا لخطط منظمة الحج والزيارة في الأيام القادمة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.