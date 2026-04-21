عاجل:
محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان
مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان
الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها
قاآني: حراك أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة يمثل تصاعداً في نهضة نضال شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال
قائد قوة القدس العميد قاآني: اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" من قبل المجرمين الصهاينة مصداق للإرهاب الدولي
المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار والدبلوماسية
إعلام العدو: ما لا يقل عن 16 منشأة أميركية في الشرق الأوسط تعرّضت لضربات إيرانية دقيقة وقُدِّرت الأضرار بـ50 مليار دولار
مصادر سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حرش كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي بـ4 قذائف مدفعية

الخارجية الإيرانية تدين استمرار انتهاك سيادة الصومال من قبل الكيان الصهيوني

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش
الخارجية الإيرانية تدين استمرار انتهاك سيادة الصومال من قبل الكيان الصهيوني
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، استمرار انتهاك سيادة الصومال من قبل الكيان الصهيوني.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إقدام الكيان الصهيوني على تعيين مبعوث دبلوماسي للمنطقة المعروفة بـ "أرض الصومال" والتي تُعد جزءاً من جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على مؤامرة الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار الدول الإسلامية وبث الفرقة بين دول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا الإجراء التعسفي يتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُعد انتهاكاً لسيادة واستقلال وسلامة أراضي دولة مستقلة.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية بمسؤولية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجميع دول العالم في التصدي لانتهاك القانون، والنزعة التوسعية، وتدخل الكيان الصهيوني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

التطورات الإقليمية محور المحادثات بين وزيري خارجية إيران والعراق

التطورات الإقليمية محور المحادثات بين وزيري خارجية إيران والعراق

هذا أهم ما ناقشه عراقجي مع نظيريه الروسي والباكستاني

هذا أهم ما ناقشه عراقجي مع نظيريه الروسي والباكستاني

مراسل العالم يوثق آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز

مراسل العالم يوثق آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز

الرئيس الايراني: الشعب الايراني لن يخضع للضغوط والاستسلام

الرئيس الايراني: الشعب الايراني لن يخضع للضغوط والاستسلام

0% ...

آخرالاخبار

نائب رئيس البرلمان: إيران قادرة على تأمین أمن المنطقة

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً على المقترح الأمريكي

وزيرا خارجية إيران واليابان يبحثان الجهود الرامية لإنهاء الحرب

وسائل إعلام عبرية: إحباط داخل "الجيش" في ظل غياب حلّ لتهديد المحلّقات المفخخة والمسيّرات

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان

نائب وزير الخارجية: قدمنا مقترح لإنهاء الحرب والكرة الآن في ملعب أمريكا

مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان

الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها

الصين تتحدى العقوبات الأمريكية قضائيا

الأكثر مشاهدة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

الولايات المتحدة توقع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر لبيعها أنظمة باتريوت

ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام

إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد "أسطول الصمود العالمي"

وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين_بعال قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيدة و7 جرحى من بينهم 3 سيدات

صحيفة ذا هيل: استطلاع رأي جديد يكشف أن 6 من كل 10 أمريكيين يحاولون تجنب الأخبار المتعلقة بترامب