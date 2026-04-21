الخارجية الإيرانية تدين استمرار انتهاك سيادة الصومال من قبل الكيان الصهيوني

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إقدام الكيان الصهيوني على تعيين مبعوث دبلوماسي للمنطقة المعروفة بـ "أرض الصومال" والتي تُعد جزءاً من جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبر ذلك مؤشراً واضحاً على مؤامرة الكيان الصهيوني لزعزعة استقرار الدول الإسلامية وبث الفرقة بين دول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا الإجراء التعسفي يتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُعد انتهاكاً لسيادة واستقلال وسلامة أراضي دولة مستقلة.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية بمسؤولية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجميع دول العالم في التصدي لانتهاك القانون، والنزعة التوسعية، وتدخل الكيان الصهيوني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.