عاجل:
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة

هي قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية..

مندوب ايران الأُممي يحتج بشدة على اتاحة 5 دول اراضيها واجوائها للمعتدين

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦
٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش
مندوب ايران الأُممي يحتج بشدة على اتاحة 5 دول اراضيها واجوائها للمعتدين
وجه أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، رسائل شديدة اللهجة منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، احتجاجًا على اتاحة 5 دول ارضها واجوائها لاميركا لشن العدوان على ايران.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في رسائله: "نظرًا للمسؤولية الدولية للدول الناجمة عن إتاحة أراضيها للآخرين لارتكاب أعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعرب عن احتجاجها الشديد والصريح على هذا العمل غير القانوني".

وأضاف ممثل جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: "تدعو جمهورية إيران الإسلامية بحزم حكومات قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مراعاة مبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استغلال أراضيها ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وذكر ايرواني في الرسائل، اوقات شن العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلاقا من الدول المذكورة.

اقرأ المزيد:

ايرواني: الحصار البحري الأمريكي انتهاك لوقف إطلاق النار

وكان ايرواني قد صرّح في وقت سابق الثلاثاء للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، "إن الحصار البحري الأمريكي يُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ورفعه شرطٌ أساسي لاستئناف المفاوضات"، وأعتقد أنه "بمجرد أن تُنهي واشنطن الحصار البحري، أعتقد أن الجولة القادمة من المفاوضات ستُعقد في إسلام آباد".

وصرح ايرواني أيضا قائلاً: "الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب على إيران، وإذا أرادت العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي، فسنكون مستعدين لذلك".

وأضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في حرب، فإن إيران مستعدة لذلك أيضاً".

ورداً على سؤال حول مدى أمله في إمكانية استئناف المفاوضات، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "يجب منح الفرصة؛ نحن متفائلون".

كلمات دليلية

0% ...

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

