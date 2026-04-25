عاجل:
محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان
مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان
الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها
قاآني: حراك أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة يمثل تصاعداً في نهضة نضال شعوب العالم ضد الصهاينة قتلة الأطفال
قائد قوة القدس العميد قاآني: اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" من قبل المجرمين الصهاينة مصداق للإرهاب الدولي
المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي الأوضاع الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار والدبلوماسية
إعلام العدو: ما لا يقل عن 16 منشأة أميركية في الشرق الأوسط تعرّضت لضربات إيرانية دقيقة وقُدِّرت الأضرار بـ50 مليار دولار
مصادر سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حرش كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي بـ4 قذائف مدفعية

تقرير أممي يحذر: الحروب تدفع العالم نحو أزمة غذاء حادة

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦
٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش
تقرير أممي يحذر: الحروب تدفع العالم نحو أزمة غذاء حادة
حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا، مع تزايد أعداد من يواجهون خطر الجوع الحاد، في ظل تداخل الأزمات من صراعات مسلحة ونقص في التمويل الإنساني وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأوضح التقرير أن نحو 35.5 مليون طفل عانوا من سوء التغذية الحاد خلال عام 2025، في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وفي إفريقيا، توقع التقرير أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في كل من الصومال وكينيا، في حين يُرجح أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2026.

كما أشار إلى أن غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ستظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام بسبب استمرار الصراعات والتضخم.

ولفت التقرير إلى أن الأزمات الدولية، وعلى رأسها الحروب والتوترات الجيوسياسية، تسهم بشكل مباشر في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، محذرًا من أن تصاعد مخاطر اندلاع الحرب علی إيران قد يؤدي إلى صدمات جديدة في أسعار الوقود، ما سينعكس بدوره على أسعار الغذاء عالميًا.

وأكد التقرير أن استمرار هذه العوامل قد يدفع بمزيد من الدول إلى حافة المجاعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لزيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستجابة للأزمات المتفاقمة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

"الفاو" تدق ناقوس الخطر وتحذر من بروز أزمة غذاء عالمية نتيجة الحرب

الفاو تحذر: أسابيع فقط تفصل العالم عن أزمة غذاء غير مسبوقة

الفاو تحذر: أسابيع فقط تفصل العالم عن أزمة غذاء غير مسبوقة

0% ...

آخرالاخبار

نائب رئيس البرلمان: إيران قادرة على تأمین أمن المنطقة

تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بنداً على المقترح الأمريكي

وزيرا خارجية إيران واليابان يبحثان الجهود الرامية لإنهاء الحرب

وسائل إعلام عبرية: إحباط داخل "الجيش" في ظل غياب حلّ لتهديد المحلّقات المفخخة والمسيّرات

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان

نائب وزير الخارجية: قدمنا مقترح لإنهاء الحرب والكرة الآن في ملعب أمريكا

مصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا عند أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان

الإعلام العبري: يجب قول العبارة الصعبة التالية "لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات"

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يندد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على بلاده داعيا الأسرة الدولية للتحرك حيالها

الصين تتحدى العقوبات الأمريكية قضائيا

الأكثر مشاهدة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

الولايات المتحدة توقع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر لبيعها أنظمة باتريوت

ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام

إسبانيا: نتنياهو مسؤول عن أعمال قرصنة ضد "أسطول الصمود العالمي"

وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عين_بعال قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيدة و7 جرحى من بينهم 3 سيدات

صحيفة ذا هيل: استطلاع رأي جديد يكشف أن 6 من كل 10 أمريكيين يحاولون تجنب الأخبار المتعلقة بترامب