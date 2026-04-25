تقرير أممي يحذر: الحروب تدفع العالم نحو أزمة غذاء حادة

وأوضح التقرير أن نحو 35.5 مليون طفل عانوا من سوء التغذية الحاد خلال عام 2025، في مؤشر خطير على تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.



وفي إفريقيا، توقع التقرير أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في كل من الصومال وكينيا، في حين يُرجح أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2026.



كما أشار إلى أن غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ستظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام بسبب استمرار الصراعات والتضخم.



ولفت التقرير إلى أن الأزمات الدولية، وعلى رأسها الحروب والتوترات الجيوسياسية، تسهم بشكل مباشر في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، محذرًا من أن تصاعد مخاطر اندلاع الحرب علی إيران قد يؤدي إلى صدمات جديدة في أسعار الوقود، ما سينعكس بدوره على أسعار الغذاء عالميًا.



وأكد التقرير أن استمرار هذه العوامل قد يدفع بمزيد من الدول إلى حافة المجاعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لزيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستجابة للأزمات المتفاقمة.