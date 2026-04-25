أول قافلة من الحجاج الايرانيين تتوجه الى الديار المقدسة

وأضاف حجة الاسلام سيد عبد الفتاح نواب: ان حج هذا العام يختلف عن السنوات الماضية بسبب استشهاد الإمام الشهيد، ونحيي ذكرى الشهيد علي رضا بيات الرئيس السابق لمنظمة الحج والزيارة، مضيفا: "إن أسماء هؤلاء الأشخاص ستصبح راية للأمة الإسلامية في العالم".

وشدّد رئيس بعثة الحج الايرانية على أهمية الوحدة بين الشعب والمسؤولين، داعيا الجميع إلى "اتباع أوامر وتوجيهات قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، والحفاظ على هذه الوحدة وتعزيزها.



أما بخصوص شعار الحج لهذا العام، فأشار نواب إلى أن موسم الحج يُقام تحت محور "السلوك القرآني، والرحمة النبوية، ووحدة الأمة الإسلامية".



وصرح"أن الإمام الخميني (رضوان الله تعالی علیه) كان يعتبر الحج محورا للوحدة، كما أن شعارات السنوات الماضية كانت تركّز دوماً على التلاحم والتعاطف والتضامن داخل العالم الإسلامي، مُذكّراً بأن سر انتصار المسلمين يكمن في اتحادهم ووحدتهم".

و غادرت اليوم السبت أول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام الإيرانيين، في طريقهم إلى الديار المقدسة.