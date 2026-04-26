حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
مستشار قائد الثورة الاسلامية: تهديدات ترمب تدل على عدم إلمامه بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم
مستشار قائد الثورة الاسلامية: سحب قوات أمريكا من ألمانيا والمشاكل الفنية لسفنها مؤشرات على انهيار أوهام البيت الأبيض
الیابان تايمز: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليابان مع ارتفاع تكاليف التغليف البلاستيكي نتيجة الحرب
الجيش الأميركي: يعلن فقد جنديين أميركيين أمس في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدو بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالأسلحة الصاروخية
أوبك: الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط
مصادر لبنانية: 3 شهداء في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة

عدوان إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦
١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش
عدوان إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان
أفادت مصادر لبنانية بأن مناطق في الجنوب شهدت، مساء السبت، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية طالت نطاقا جغرافيا واسعا من البلدات الحدودية.

يأتي ذلك عقب توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله، وضرب مواقع للحزب بـ"شدة".

وبحسب المعطيات الميدانية، استهدفت الغارات بلدات عدة بينها حداثا لمرتين على التوالي، وزبقين، والسلطانية، وخربة سلم، والبازورية، والسماعية، ومحيط المعلية، إضافة إلى قصف طال مناطق بنت جبيل وكونين وصفد البطيخ ووادي العزية.

كما نفذ الطيران المسير ضربات على يحمر الشقيف، في حين استهدف القصف المدفعي مناطق واسعة شملت حولا، القنطرة، دير سريان، الطيري، الشعيتية والقصير.

وفي موازاة ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف داخل عدد من البلدات الحدودية، بينها الخيام، حولا، القنطرة، الطيبة، الناقورة، يارون وميس الجبل.

وتواصل إسرائيل خروقات وقف إطلاق النار مع لبنان، الذي تم تمديده مؤخرا بوساطة أمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، شددت مواقف لبنانية رسمية على أن أي تفاوض لا يعني التخلي عن السيادة، فيما اعتبر مسؤولون في حزب الله أن الهدنة "تفقد معناها" في ظل استمرار القصف والاغتيالات وتدمير القرى الحدودية.

