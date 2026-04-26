عدوان إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

يأتي ذلك عقب توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله، وضرب مواقع للحزب بـ"شدة".

وبحسب المعطيات الميدانية، استهدفت الغارات بلدات عدة بينها حداثا لمرتين على التوالي، وزبقين، والسلطانية، وخربة سلم، والبازورية، والسماعية، ومحيط المعلية، إضافة إلى قصف طال مناطق بنت جبيل وكونين وصفد البطيخ ووادي العزية.

كما نفذ الطيران المسير ضربات على يحمر الشقيف، في حين استهدف القصف المدفعي مناطق واسعة شملت حولا، القنطرة، دير سريان، الطيري، الشعيتية والقصير.

وفي موازاة ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف داخل عدد من البلدات الحدودية، بينها الخيام، حولا، القنطرة، الطيبة، الناقورة، يارون وميس الجبل.

وتواصل إسرائيل خروقات وقف إطلاق النار مع لبنان، الذي تم تمديده مؤخرا بوساطة أمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، شددت مواقف لبنانية رسمية على أن أي تفاوض لا يعني التخلي عن السيادة، فيما اعتبر مسؤولون في حزب الله أن الهدنة "تفقد معناها" في ظل استمرار القصف والاغتيالات وتدمير القرى الحدودية.