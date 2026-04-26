ارتفاع جديد محتمل لأسعار التذاكر على خلفية أزمة هرمز

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦
٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش
ارتفاع جديد محتمل لأسعار التذاكر على خلفية أزمة هرمز
حذرت مجموعة "IAG" المالكة لشركة الطيران البريطانية "بريتيش إيرويز" من ارتفاع أسعار التذاكر في المستقبل المنظور على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية بسبب أزمة مضيق هرمز.

وحذر مالك الخطوط الجوية البريطانية من زيادة وشيكة في أسعار تذاكر الطيران، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وأوضحت مجموعة الخطوط الجوية الدولية أن الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وهو ما سيعكس ارتفاع أسعار وقود الطائرات".

وأوضحت الشركة أنها تستخدم التحوّط في أسعار الوقود، والذي يتضمن إبرام عقود لشراء الوقود بأسعار ثابتة للتحوّط من تقلبات الأسعار.
وبحسب مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، لا تواجه المجموعة حاليًا أي انقطاعات في إمدادات وقود الطائرات. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها ليست بمنأى عن التأثيرات الأوسع للحرب علی إيران.

علاوة على ذلك، ستُسهّل المطارات البريطانية على شركات الطيران إلغاء الرحلات دون المخاطرة بفقدان مواعيد الإقلاع والهبوط المخصصة لها في حال حدوث نقص في الوقود يمنع تسيير رحلة.

وذكرت صحيفة التايمز في 31 مارس، نقلا عن خدمات تتبع الشحنات، أن المملكة المتحدة ستستلم آخر شحنة من وقود الطائرات من الشرق الأوسط في أوائل أبريل؛ ولا يُتوقع وصول شحنات أخرى من المنطقة.

ونتيجةً للعدوان الصهيوامريكي على ايران، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. يُعدّ هذا مساراً رئيسياً لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج الفارسي إلى السوق العالمية، حيث يُمثّل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال. ونتيجةً لذلك، تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً في معظم الدول.

السيادة البحرية بين الحق السيادي والتدويل القسري هرمز والمندب نموذجآ 

"توتال إنرجيز": فرنسا مهددة بدخول أزمة نقص طاقة حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

كاميرا العالم توثق واقع الحیاة في جزيرة هرمز وأهمية موقعها الاستراتيجي

ناقلة نفط (سوبر تانكر) تجتاز مضيق هرمز كاسرة حصار واشنطن المزعوم

