ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف الناتو: لقد فقدنا رادارات في الهجمات الإيرانية يصعب استبدالها
"إسرائيل هيوم": عودة المستنقع اللبناني.. والآن يعترف ضباط كبار أن الوضع أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب
"الأخبار":  المساعي الخاصة بترتيب زيارة لعون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً
وزراء اقتصاد دول آسيان: الحرب في "الشرق الأوسط" تشكل تهديداً ⁠متزايداً لأمن الطاقة العالمي
وزراء اقتصاد دول آسيان: حرب "الشرق الأوسط" ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو الاقتصاد
مدفعية الإحتلال تقصف أطراف بلدة الحنية في جنوب لبنان
عراقجي یؤكد باتصال مع نظيره السويسري أن انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز نتيجة للعدوان الصهيوأمريكي
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة

عراقجي يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦
٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش
عراقجي يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية
أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الاحد اتصالين هاتفيين مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وخلال الاتصال الهاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تبادل الجانبان الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وشرح الوزير عراقجي الأبعاد المختلفة للوضع الراهن في المنطقة، لا سيما التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأطلع نظيره السعودي على آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إنهاء الحرب وخفض التوترات.

كما أجرى عراقجي اليوم الاحد اتصالاً هاتفياً مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، لتبادل الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، شرح الوزير عراقجي الأبعاد المختلفة للوضع الراهن في المنطقة، خاصة التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه تثبيته، وأطلع نظيره القطري على آخر المبادرات والجهود الدبلوماسية التي تبذلها ايران لإنهاء الحرب وخفض التوترات.

وأشار الجانبان إلى أهمية الدور البنّاء لدول المنطقة في إدارة الأزمات، وأكدا على استمرار المشاورات والتنسيق الدبلوماسي لدعم مبادرات السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما رحب وزير الخارجية القطري بالنهج الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد استعداد بلاده لمواصلة لعب دور نشط على طريق الوساطة وتسهيل الحوارات بهدف إنهاء الحرب.

عراقجي يصل إلى إسلام آباد قادماً من مسقط

عراقجي يصل إلى إسلام آباد قادماً من مسقط

وزير خارجية ايران يلتقي السلطان هيثم بن طارق

وزير خارجية ايران يلتقي السلطان هيثم بن طارق

ماذا بحث عراقجي خلال لقائه مع شهباز شريف في باكستان؟

ماذا بحث عراقجي خلال لقائه مع شهباز شريف في باكستان؟

آخرالاخبار

ويسلي كلارك، القائد السابق لحلف الناتو: لقد فقدنا رادارات في الهجمات الإيرانية يصعب استبدالها

"إسرائيل هيوم": عودة المستنقع اللبناني.. والآن يعترف ضباط كبار أن الوضع أسوأ بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب

"الأخبار":  المساعي الخاصة بترتيب زيارة لعون إلى الولايات المتحدة مُجمّدة حالياً

وزراء اقتصاد دول آسيان: الحرب في "الشرق الأوسط" تشكل تهديداً ⁠متزايداً لأمن الطاقة العالمي

وزراء اقتصاد دول آسيان: حرب "الشرق الأوسط" ربما تؤدي لتباطؤ كبير في نمو الاقتصاد

مدفعية الإحتلال تقصف أطراف بلدة الحنية في جنوب لبنان

رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد أداء الأمم المتحدة تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 55 ضحية في ريف حلب

بقائي: أميركا غير جادة في رفع العقوبات ولم تتعلم من اخطائها السابقة

ولايتي: التاريخ ليس للبيع

