عراقجي يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

وخلال الاتصال الهاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تبادل الجانبان الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وشرح الوزير عراقجي الأبعاد المختلفة للوضع الراهن في المنطقة، لا سيما التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأطلع نظيره السعودي على آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إنهاء الحرب وخفض التوترات.

كما أجرى عراقجي اليوم الاحد اتصالاً هاتفياً مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، لتبادل الآراء حول آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي، شرح الوزير عراقجي الأبعاد المختلفة للوضع الراهن في المنطقة، خاصة التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه تثبيته، وأطلع نظيره القطري على آخر المبادرات والجهود الدبلوماسية التي تبذلها ايران لإنهاء الحرب وخفض التوترات.

وأشار الجانبان إلى أهمية الدور البنّاء لدول المنطقة في إدارة الأزمات، وأكدا على استمرار المشاورات والتنسيق الدبلوماسي لدعم مبادرات السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما رحب وزير الخارجية القطري بالنهج الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد استعداد بلاده لمواصلة لعب دور نشط على طريق الوساطة وتسهيل الحوارات بهدف إنهاء الحرب.