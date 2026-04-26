وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى روسيا

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦
٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى روسيا
توجه وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، على رأس وفد دبلوماسي إلى روسيا.

وغادر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد دبلوماسي إلى روسيا، وذلك في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية.

وسيلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة بكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي، لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد التقى المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته الثانية لباكستان.

وزار عراقجي، باكستان قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان، أجرى خلالها المشاورات اللازمة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي.

