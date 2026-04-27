عراقجي يصل مدينة سانت بطرسبرغ للقاء بوتين

ومن المنتظر ان يلتقي عراقجي خلال هذه كلاً من سيرغي لافروف، نظيره الروسي، وفلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية الروسية، لإجراء مباحثات رسمية.

وكان الكرملين قد أعلن مساء الاحد في بيان له ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، سيلتقي غدا (اليوم الاثنين) خلال زيارته لموسكو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي، قد اعلن ان وزير الخارجية الايراني سيلتقي الرئيس الروسي، واضاف انه سيجري مشاورات حول اخر مستجدات المفاوضات ووقف اطلاق النار.

وقد زار عراقجي باكستان قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان، أجرى خلالها المشاورات اللازمة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني، المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته الثانية لباكستان.