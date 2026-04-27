عاجل:
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

عراقجي يصل مدينة سانت بطرسبرغ للقاء بوتين

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش
عراقجي يصل مدينة سانت بطرسبرغ للقاء بوتين
وصل وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرغ فجر اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي.

ومن المنتظر ان يلتقي عراقجي خلال هذه كلاً من سيرغي لافروف، نظيره الروسي، وفلاديمير بوتين، رئيس الجمهورية الروسية، لإجراء مباحثات رسمية.

وكان الكرملين قد أعلن مساء الاحد في بيان له ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، سيلتقي غدا (اليوم الاثنين) خلال زيارته لموسكو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي، قد اعلن ان وزير الخارجية الايراني سيلتقي الرئيس الروسي، واضاف انه سيجري مشاورات حول اخر مستجدات المفاوضات ووقف اطلاق النار.

وقد زار عراقجي باكستان قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان، أجرى خلالها المشاورات اللازمة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني، المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته الثانية لباكستان.

